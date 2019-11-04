Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" в центре Кинешмы Ивановской области полностью потушили. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС по региону. Возгорание в гостиничном комплексе-дебаркадере произошло в воскресенье вечером.

В Ивановской области потушили пожар в отеле на воде

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