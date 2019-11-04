Происшествия

ТАССТАССВ Ивановской области потушили пожар в отеле на воде

Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" в центре Кинешмы Ивановской области полностью потушили. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС по региону. Возгорание в гостиничном комплексе-дебаркадере произошло в воскресенье вечером.
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Пожар в гостиничном комплексе на воде в Ивановской области потушен

РИА Новости19:35

В Кинешме - крупный пожар

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В Ивановской области потушили пожар в отеле на воде

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В Ивановской области загорелась плавучая гостиница

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В Кинешме огонь полностью уничтожил дебаркадер гостиничного комплекса «Мирная пристань»

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168 часов15:26

В Кинешме сгорел отель на воде «Мирная пристань» ВИДЕО

IvanovoNews14:50
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