Происшествия
ТАССВ Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области. Площадь возгорания составила 450 кв. м, сообщила ТАСС представитель МЧС по региону Мария Федорова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике
Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Сиб.фм 03:31
Кино
«Терминатор: Темные судьбы» стартовал хуже прогнозов
Kinonews.ru 14:04
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега
Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
CarsWeek.ru 02:21
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Музыка
Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV
Американка получила и приз за лучший дебют. Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!».
РБК 19:01
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин поделился редким фото с тремя подросшими сыновьями
На днях средний сын певца Стаса Костюшкина отмечал свой 13-й день рождения.
Летидор 03:15
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 31 октября в 19:02
Политика
Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии
Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
Московский Комсомолец 17:58
Общество
В России хотят упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий.
Реальное время 01 ноября в 11:13
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Наука
Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном
Британские исследователи выяснили, что зрачки расширяются и сужаются не только из-за физического воздействия, но и при одной лишь мысли человека.
МедиаПоток 01 ноября в 11:04
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Политика
Белый дом заявил о готовности к импичменту Трампу
Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявил, что Белый дом готов к тому, что импичмент Дональду Трампу произойдет.
Московский Комсомолец 01 ноября в 15:02
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 06:27
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15