Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области. Площадь возгорания составила 450 кв. м, сообщила ТАСС представитель МЧС по региону Мария Федорова.

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

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