Происшествия
Газета.RuВ Ивановской области сгорел отель на воде
Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" произошел в центре Кинешмы в Ивановской области.
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В Кинешме огонь полностью уничтожил дебаркадер гостиничного комплекса «Мирная пристань»
Кинешемец.RUвчера в 17:35
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Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
Взгляд.ру вчера в 04:24
Хоккей
Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.
RT на русском 01:11
Космос
SpaceX провела испытание парашютной системы корабля Crew Dragon
Частная американская компания SpaceX успешно завершила испытание модернизированной парашютной системы для пилотируемого корабля Crew Dragon.
REGNUM вчера в 23:24
Происшествия
По центру города в Челябинской области бегал медведь
Кстати, по словам ашинцев, медведь все-таки нашел выход из города и отправился в лес.
Челябинск Сегодня вчера в 10:42
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Происшествия
В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
РИА Новости 00:09
Игры
Вестерн «Red Dead Redemption 2» для компьютеров показал новый трейлер
Компания Rockstar объявила о минимальных и рекомендуемых системных требованиях для вестерна «Red Dead Redemption 2», запуск компьютерной версии которого намечен на 5 ноября.
Ридус 31 октября в 17:43
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Зрители постановки «Последние луны» в театре имени Евгения Вахтангова рассказали о плохом самочувствии актера Василия Ланового.
ТК Звезда вчера в 17:46
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Музыка
Главные награды MTV EMA получили Билли Айлиш и Тейлор Свифт
Главные награды на церемонии MTV Europe Music Awards, проходившей в испанской Севилье, получили американские певицы Билли Айлиш и Тейлор Свифт, а также канадский исполнитель Шон Мендес.
Аргументы и Факты 00:06
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Экономика
Выручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд
4 ноября «Вымпелком» отчитался за III квартал 2019 года: выручка компании продолжает падать и составила 74,7 млрд руб, что на 2,7% меньше итога аналогичного квартала в прошлом году.
Ведомости 01:38
Шоу-бизнес
После инсульта Андрея Дубовского бросили близкие
Актуальные Новости 01:43
Футбол
Реал — Бетис 0:0
Матч ТВ 02 ноября в 01:45
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Единоборства
Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу
С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Общество
Младшеклассник из США вырядился в Гитлера на Хеллоуин и пришел в школу
Американский младшеклассник явился на Хеллоуин в костюме Гитлера, из-за чего работы лишились два учителя.
Народные новости 00:20
Происшествия
В российской мечети произошел пожар
В Уфе произошел пожар в мечети «Хамза-Хаджи», загорелись учебные принадлежности на втором этаже здания.
Lenta.ru 02:07
Наука
На Земле нашли абсолютно безжизненное место
Жизнь обычно имеет свойство приспосабливаться к любым, даже самым экстремальным условиям. Но на Земле есть место, где выжить не может никто.
Planet Today 02 ноября в 13:37
Кино
Новый сериал от Apple, который должен обогнать «Игру Престолов»
Амбициозный проект от Apple обещает быть весьма успешным. Сериал претендует на рейтинги популярной «Игры Престолов».
SM News 01 ноября в 14:53