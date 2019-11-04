Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" произошел в центре Кинешмы в Ивановской области.

В Ивановской области сгорел отель на воде

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