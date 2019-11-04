Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Ивановской области сгорел отель на воде

Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" произошел в центре Кинешмы в Ивановской области.
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В Ивановской области загорелась плавучая гостиница

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