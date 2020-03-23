Коронавирус

КП - ЯрославльКП - ЯрославльВ Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом. Заболевший - медик областной клинической больницы, который не так давно вернулся с отдыха за границей. Сейчас пациент помещен в специальный бокс Первой городской больницы.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

В Ивановской области зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

168 часов12:45

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом

IvanovoNews08:54

Еще у одного ивановца экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат

Ивтелерадио05:41

В Ивановской области COVID-19 выявили у медика

REGNUM06:03

Второй заболевший коронавирусом появился, возможно, в Ивановской области

Кстати.News05:43

Власти Ивановской области сообщили, что коронавирус подтвержден у врача

ТАСС06:46

У одного из сотрудников Ивановской областной больницы экспресс-тест показал положительную реакцию на коронавирус

Частник.Ru05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Политика

Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон

РИА Новости вчера в 13:56
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Армия и оружие

В Италию вылетел десятый военный самолет из России

BFM.ru 10:20
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Здоровье

Врач оценил динамику заражений коронавирусом в России

Врач подчеркнул, что избежать взрывного роста заболеваемости в России удалось благодаря принимаемым мерам.
Известия 06:28
Общество

В Ульяновской области планируют ввести домашний режим для пенсионеров

Ульяновск, 23 марта 2020, 20:56 — REGNUM В Ульяновской области рассматривается вопрос о введении домашнего режима для пожилых граждан по примеру Москвы.
REGNUM 13:56
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Происшествия

На Кубани 193 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Краснодарском крае по состоянию на 23 марта в больницы госпитализировали 193 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 81 из них продолжает стационарное лечение.
Деловая газета. Юг 03:34
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
Технологии

Microsoft лишила Windows 10 антивируса

Недавнее обновление, которое компания Microsoft выпустила для того чтобы исправить ошибки прошлого апдейта в Windows 10, вновь приподнесло пользователям «приятный» подарок.
Live24 07:21
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

Кадыров запретил в Чечне свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

РБК 13:45
Армия и оружие

Киевские боевики открыли огонь по поселку в ДНР: пострадал ребенок

Народная милиция ДНР сообщила о новом случае. Боевики 58-й бригады открыли огонь по поселку шахты Гагарина.
Новостной фронт 03:25
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Происшествия

Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
Общество

В России выросло число заразившихся коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 438. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 02:21
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ 19 марта в 23:12
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня вчера в 03:00
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное