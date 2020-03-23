Коронавирус

КП - ЯрославльКП - ЯрославльВ Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом. Заболевший - медик областной клинической больницы, который не так давно вернулся с отдыха за границей. Сейчас пациент помещен в специальный бокс Первой городской больницы.
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У одного из сотрудников Ивановской областной больницы экспресс-тест показал положительную реакцию на коронавирус

Частник.Ru05:22

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом

IvanovoNews08:54

Власти Ивановской области сообщили, что коронавирус подтвержден у врача

ТАСС06:46

В Ивановской области COVID-19 выявили у медика

REGNUM06:03

Второй заболевший коронавирусом появился, возможно, в Ивановской области

Кстати.News05:43

Еще у одного ивановца экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат

Ивтелерадио05:41

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

РИА Новости09:04
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Гаджеты

В Сети появилось фото неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S

В Сети появилось фото в рабочем состоянии неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S.
OAnews 10:36
Здоровье

Кличко рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Киеве

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило о 20 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве.
REGNUM 07:37
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Общество

Коронавирус: в Ивановской области закрываются фитнес-центры , бассейны, спортзалы

Меры по противодействию распространению коронавируса в Ивановской области ужесточаются.
IvanovoNews 05:32
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Здоровье

Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Телеканал 360° 11:22
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня 10:01
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Экономика

Пандемия коронавируса грозит США новым экономическим кризисом

Экономист Джесси Коломбо, который в прошлом смог заранее распознать "пузырь" на рынке недвижимости в США и приближение мирового кризиса, также предупреждает о грядущем экономическом коллапсе.
iReactor 12:31
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Энергетика

«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
РИА Новости 10:10
Происшествия

В Татарстане в лесу обнаружили человеческую голову

Альметьевск РТВ 06:21
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Отправка военных в Италию не повлияет на боевую способность России

РИА Новости 09:03
Происшествия

Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную

Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Вести.Ru 10:15
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.
Вести.Ru 06:41
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Энергетика

Brent подешевела до $26 за баррель

Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.
News.ru 02:45
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество

В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе

Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
РЕН ТВ 11:52
Здоровье

Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
UfaTime.ru 06:11
Финансы

Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%

Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
Эхо Москвы 12:30
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
РИА Новости 12:29
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 21 марта в 17:36
Происшествия

В Петербурге на ЗСД лихач выехал на встречку

Сегодня, 23 марта, очевидцы заметили водителя, двигавшегося по встречной полосе Западного скоростного диаметра.
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