Коронавирус
КП - ЯрославльВ Ивановской области второй человек заболел коронавирусом
В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом. Заболевший - медик областной клинической больницы, который не так давно вернулся с отдыха за границей. Сейчас пациент помещен в специальный бокс Первой городской больницы.
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Гаджеты
В Сети появилось фото неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S
В Сети появилось фото в рабочем состоянии неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S.
Здоровье
Кличко рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Киеве
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило о 20 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Коронавирус: в Ивановской области закрываются фитнес-центры , бассейны, спортзалы
Меры по противодействию распространению коронавируса в Ивановской области ужесточаются.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Здоровье
Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса
Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Экономика
Пандемия коронавируса грозит США новым экономическим кризисом
Экономист Джесси Коломбо, который в прошлом смог заранее распознать "пузырь" на рынке недвижимости в США и приближение мирового кризиса, также предупреждает о грядущем экономическом коллапсе.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Энергетика
«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну
"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
Происшествия
В Татарстане в лесу обнаружили человеческую голову
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Происшествия
Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную
Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Энергетика
Brent подешевела до $26 за баррель
Майские фьючерсы светлой техасской нефти WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по цене $22,74, что на 0,49% выше, чем на момент закрытия торгов 20 марта.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе
Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
Здоровье
Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
Финансы
Российские фондовые индексы закрылись снижением на 3-4%
Рынок акций реагирует на негативную динамику мировых торговых площадок и падение нефти.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
Армия и оружие
Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса
Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Происшествия
В Петербурге на ЗСД лихач выехал на встречку
Сегодня, 23 марта, очевидцы заметили водителя, двигавшегося по встречной полосе Западного скоростного диаметра.