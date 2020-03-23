В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом. Заболевший - медик областной клинической больницы, который не так давно вернулся с отдыха за границей. Сейчас пациент помещен в специальный бокс Первой городской больницы.

В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

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