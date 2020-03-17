Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Ивановской области ввели режим повышенной готовности

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Соответствующий указ 17 марта подписал глава региона Станислав Воскресенский.
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Ивановские школы закрываются на карантин + UPD

Слухи и Факты04:19

В Иваново и области введен карантин в школах из-за коронавируса

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В Ивановской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавирусной инфекции

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В Ивановской области ввели режим повышенной готовности

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В Ивановской области из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности

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В Ивановской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

ivDay.ru04:03

ВИДЕОобращение губернатора Ивановской области о борьбе с коронавирусом

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В прошлый четверг инвестиционный банк «Голдман Сакс» попытался успокоить своих нервничающих клиентов из коммерческих банков, проведя селекторное совещание с участием своего главного экономиста Яна Хациуса (Jan Hatzius) и главного медика Майкла Рендела (Michael Rendel).
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Чемпионат Китая по футболу может начаться 18 апреля

Пекин, 17 марта 2020, 11:11 — REGNUM Чемпионат Китая по футболу может начаться 18 апреля. Об этом 17 марта сообщает Daily Mail.
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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

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Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
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«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
Lenta.ru 05:26
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
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В ближайшее время на могиле певицы появится памятник. Об этом рассказал ее отец Виктор Началов.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
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Amazon наймёт 100 000 новых работников

Компания сообщила о намерении нанять 100 000 дополнительных работников в США, чтобы справиться с обработкой заказов на складах и доставкой.
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В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

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Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 04:50
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ФРС снизила ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.
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Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина

Конституционный суд подтвердил законность внесения поправок в Конституцию, в том числе - об обнулении президентских сроков Владимира Путина, сообщается на сайте суда.
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Путин убежден в необходимости оппозиции

Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.
Газета.Ru 02:48
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Экономика

ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением

С совместным заявлением стороны выступили впервые.
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Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
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Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
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Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
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Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
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В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
RT на русском 02:50
Политика

Спасение от коронавируса Трамп готовил только для Америки

Президент Дональд Трамп в начале марта пытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса, сообщила берлинская газета Welt am Sonntag.
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Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
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Российский аппарат «Луна-25» высадится на Луну в следующем году

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Ширер: «Ливерпулю» нельзя присуждать чемпионство, если сезон не будет доигран

Экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что «Ливерпулю» нельзя присуждать чемпионство в текущем сезоне, если турнир не будет завершен из-за пандемии коронавируса.
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Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета вчера в 09:04
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