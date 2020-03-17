Коронавирус
РИА НовостиВ Ивановской области ввели режим повышенной готовности
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Соответствующий указ 17 марта подписал глава региона Станислав Воскресенский.
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Компания сообщила о намерении нанять 100 000 дополнительных работников в США, чтобы справиться с обработкой заказов на складах и доставкой.
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Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
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ФРС снизила ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.
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Конституционный суд поддержал обнуление президентских сроков Путина
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Путин убежден в необходимости оппозиции
Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
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ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением
С совместным заявлением стороны выступили впервые.
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Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
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Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
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По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).