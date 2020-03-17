Коронавирус
ИнфоросВ Ивановской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу, подписанному главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, в регионе с 18 марта в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности, передает РИА Новости.
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Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Кино
Съемки «Матрицы 4» отменены из-за коронавируса
Финансы
Доллар взлетит до 120 рублей, прогнозирует известный экономист
Известный экономист прогнозирует, что доллар в ближайшее время может подскочить до 120 рублей.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Строительство "Северного потока — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Политика
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Общество
Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель
В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».
Политика
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в понедельник о решении властей республики приостановить авиасообщение с еще шестью государствами из-за распространения коронавируса нового типа.
Общество
Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции
Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
В США начались испытания вакцины против коронавируса
16 марта первый участник клинических испытаний вакцины в США получит экспериментальную дозу.
Происшествия
В Астраханской области у 5 человек выявили признаки коронавируса
На сегодняшний день 5 астраханцев с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы в медучреждения области, сообщает официальный телеграм-канал регионального Минздрава по ситуации с коронавирусом на территории Астраханской области.
Футбол
Билялетдинов: «Ситуация с коронавирусом крупно раскручена. Предпринимаемые действия — это смехота»
Тут есть проблема человеческих жизней, которые уходят каждый год от тех или иных ситуаций. Но эта ситуация — очень крупно раскручена.
Хоккей
«КХЛ подвергает риску не только нас, но и всех людей». Жесткое заявление шведской звезды «Салавата»
Если КХЛ хочет, чтобы мы продолжали, она подвергает риску не только нас.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Политика
В Москве заочно арестовали экс-депутата Рады Мосийчука
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука.
Происшествия
Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника
В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Политика
Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается
Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Общество
В федеральные учреждения культуры Новосибирска не пустят без масок
В театрах, кинотеатрах, филармониях и цирках для посетителей устанавливают обязательный масочный режим.
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала лекарство для самолечения от коронавируса
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.