Общество
REGNUMВ Ивановской области за сутки коронавирус выявили у восьми человек
Иваново, 24 апреля 2020, 12:23 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Ивановской области за последние сутки, данные содержатся в сводке федерального оперштаба от 24 апреля. Всего в регионе подтверждено 247 случаев заражения.
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Десять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ивановской области
SMINEWS в Иванове21 апреля в 04:35
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Общество
Путин предложил направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование
"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - сказал Путин.
Газета.Ru 09:11
Армия и оружие
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
RT на русском 08:58
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Общество
Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
Политика
Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
Известия 08:09
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Политика
Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:15
Общество
Путин предложил продавать автомобили дистанционно
Президент России Владимир Путин попросил правительство подготовить документы, разрешающие дистанционную продажу автомобилей.
Взгляд.ру 08:55
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Депутаты Верховного Совета Хакасии прокомментировали отмену сессии
Глава Хакасии Валентин Коновалов, в свою очередь, не видит причин для переноса или отмены сессии Верховного совета.
Юг Сибири 06:04
Общество
Конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на $500 млрд
Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на $484 млрд в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.
РБК вчера в 19:12
Общество
На карту заражения Нижегородской области внесли еще 4 района
Напомним, на 24 апреля количество случаев COVID-19 в Нижегородской области составляет 1096.
Правда ПФО 07:48
Общество
Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19
В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Экономика
ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
Газета.Ru 08:53
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Общество
Попова назвала число очагов коронавируса в России
Москва, 24 апреля 2020, 15:06 — REGNUM В России зафиксировано 355 очагов коронавирусной инфекции, заявила 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 08:06
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Экономика
В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем
Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 00:41
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее
Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
Lenta.ru 07:52
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 22 апреля в 13:56
Здоровье
В Саратовской области умерли 6 пациентов с коронавирусом
В Саратовской области 24 апреля количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Регион 64 08:20
Гаджеты
Разборка показала различия между новым iPhone SE и iPhone 8 2017 года
В сети появился ролик китайского блогера с демонстрацией «начинки» нового iPhone SE и iPhone 8. Целью видео было наглядно показать разницу между двумя внешне идентичными гаджетами.
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