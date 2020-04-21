Иваново, 24 апреля 2020, 12:23 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Ивановской области за последние сутки, данные содержатся в сводке федерального оперштаба от 24 апреля. Всего в регионе подтверждено 247 случаев заражения.

В Ивановской области за сутки коронавирус выявили у восьми человек

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