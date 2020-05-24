Политика

ВедомостиВедомостиДействующий премьер Израиля впервые предстал перед судом

В Израиле 24 мая начался первый в истории страны суд над действующим премьер-министром. Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
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Корреспондент RT Arabic заявила о попытке нападения при освещении судебного процесса над Нетаньяху

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Биньямин Нетаньяху считает свой уголовный процесс попыткой государственного переворота

Коммерсантъ14:26

СМИ: следующее заседание суда по делам Нетаньяху назначено на 19 июля

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Суд назвал дату второго заседания по делам Нетаньяху

REGNUM12:15

Первое заседание суда по делам Нетаньяху в Иерусалиме завершилось

РИА Новости10:06

В Израиле началось судебное заседание по делам против Нетаньяху

Телеканал RTVI08:47
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:21, Ашберн
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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

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Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
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Детские сады в Забайкальском крае решили не открывать с 1 июня региональные власти, заявил вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв 24 мая в эфире ГТРК «Чита».
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Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая

Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.
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Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

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Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей

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Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля.
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