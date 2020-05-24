Политика
ВедомостиДействующий премьер Израиля впервые предстал перед судом
В Израиле 24 мая начался первый в истории страны суд над действующим премьер-министром. Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
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Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Фигурное катание
Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске
Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня.
ТАСС Спорт 07:26
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 08:45
Экономика
Состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд
Состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличилось на $255 млрд, сообщает издание.
Коммерсантъ 02:19
Общество
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 09:44
Гаджеты
AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X
Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.
Vevby.ru 22 мая в 12:26
Биатлон
Касперович не исключил тренировки Логинова со сборной Болгарии
Личный тренер Александра Логинова в конечном итоге принял решение возглавить сборную Болгарии, а вместе с ним двухлетний контракт с Федерацией биатлона Болгарии (ФББ) заключил еще один российский специалист - бывший наставник женской команды России Виталий Норицын.
Газета.Ru 08:22
Общество
Детские сады не откроют в Забайкалье с 1 июня
Детские сады в Забайкальском крае решили не открывать с 1 июня региональные власти, заявил вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв 24 мая в эфире ГТРК «Чита».
ИА Красная Весна 08:27
Киберспорт
Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая
Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 14:56
Происшествия
В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы
Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
Технологии
Эксперты рассказали о проблемах защиты мировых компаний от хакеров
В ходе внешних пентестов (проникновения из интернета) экспертам удалось получить доступ к локальным сетям 93% организаций.
РИА Новости 20:12
Футбол
Бранислав Крунич: в России лучший в мире президент. Они могут ни на кого не оглядываться
Экс-игрок «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо» Бранислав Крунич выразил мнение о возобновлении прерванных футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 20:16
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
Происшествия
В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей
Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
REGNUM 17:51
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Общество
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13