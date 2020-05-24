Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Действующий глава израильского правительства впервые оказывается на скамье подсудимых.
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В Израиле началось судебное заседание по делам против Нетаньяху

Телеканал RTVI08:47

В Израиле начинается судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху

ТК Звездавчера в 19:50

Суд назвал дату второго заседания по делам Нетаньяху

REGNUM12:15

Первое заседание суда по делам Нетаньяху в Иерусалиме завершилось

РИА Новости10:06

Нетаньяху прибыл к зданию суда в Иерусалиме

RT на русском08:01

СМИ: следующее заседание суда по делам Нетаньяху назначено на 19 июля

ТАСС11:57

Нетаньяху прибыл в суд

Газета.Ru08:21
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Происшествия

У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба

RT на русском 14:02
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Здоровье

Роспотребнадзор предсказал рост смертей от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время в России будет расти число смертей от коронавируса.
Московский Комсомолец 12:18
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Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Здоровье

Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
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Общество

Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»

Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
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Футбол

Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ

Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Политика

США перенесли саммит G7 на конец июня из-за пандемии коронавируса

США приняли решение перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает CBS со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Газета.Ru 11:13
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Политика

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России

Сегодня некоторые российские регионы уже столкнулись с аномальной жарой.
Суть событий 11:25
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Происшествия

В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах

Российская газета 12:10
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Футбол

Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.
Чемпионат вчера в 16:25
Общество

Севастополь может открыться для туристов после 15 июня

Власти Севастополя планируют, что город сможет принимать туристов со второй половины июня, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Вести Севастополь" врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 02:30
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»

Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Общество

Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552

Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
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Общество

Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью

Российская газета 11:03
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Технологии

В Швеции запустили первую сеть 5G

ТАСС 10:13
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Футбол

БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»

Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
REGNUM 13:11
Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
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Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Румынская марка Dacia - дочерняя компания французского концерна Renault - планирует представить на рынке бюджетный кросс-универсал, созданный на той же платформе, что и новый Renault Logan.
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Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
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Ругательства помогают человеку переживать боль

Британские исследователи выяснили, что благодаря произношению матерных слов люди легче переносят боль.
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Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

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Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела коронавирусом

«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал Шапша.
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В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля.
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