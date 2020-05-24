Политика
КоммерсантъВ Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Действующий глава израильского правительства впервые оказывается на скамье подсудимых.
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Происшествия
У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
RT на русском 14:02
Здоровье
Роспотребнадзор предсказал рост смертей от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время в России будет расти число смертей от коронавируса.
Московский Комсомолец 12:18
Здоровье
Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли
"Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом", - добавила Соломантина.
NewInform 00:22
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Футбол
Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ
Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Политика
США перенесли саммит G7 на конец июня из-за пандемии коронавируса
США приняли решение перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает CBS со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Газета.Ru 11:13
Политика
Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России
Сегодня некоторые российские регионы уже столкнулись с аномальной жарой.
Суть событий 11:25
Происшествия
В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах
Российская газета 12:10
Футбол
Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.
Чемпионат вчера в 16:25
Общество
Севастополь может открыться для туристов после 15 июня
Власти Севастополя планируют, что город сможет принимать туристов со второй половины июня, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Вести Севастополь" врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 02:30
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552
Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
Общество
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью
Российская газета 11:03
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Футбол
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо»
Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.
REGNUM 13:11
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Румынская марка Dacia - дочерняя компания французского концерна Renault - планирует представить на рынке бюджетный кросс-универсал, созданный на той же платформе, что и новый Renault Logan.
Новые автомобили вчера в 11:45
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Наука
Ругательства помогают человеку переживать боль
Британские исследователи выяснили, что благодаря произношению матерных слов люди легче переносят боль.
Discover24 08:43
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Здоровье
Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела коронавирусом
«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал Шапша.
РБК 08:28
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55