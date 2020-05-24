В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Действующий глава израильского правительства впервые оказывается на скамье подсудимых.

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

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