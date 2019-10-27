с чего всё началось

Новые правила вступят в силу с 27 октября 2019 года. Власти Израиля рассказали, что наблюдают новое веяние – "туризм ради убежища". Тысячи иностранных раждан обращаются за политическим убежищем с целью получения регистрации в стране и права на работу после туристического визита в Израиль.

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

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