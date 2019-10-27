Политика
Piter.tvВ Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Новые правила вступят в силу с 27 октября 2019 года. Власти Израиля рассказали, что наблюдают новое веяние – "туризм ради убежища". Тысячи иностранных раждан обращаются за политическим убежищем с целью получения регистрации в стране и права на работу после туристического визита в Израиль.
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с чего всё началось
Просьбы граждан России о предоставлении политического убежища в Израиле будут рассматриваться по ускоренной процедуре, говорится в заявлении управления по делам регистрации населения и иммиграции.Коммерсантъвчера в 18:07
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых распространенных кроссоверов и внедорожников в РФ.
Автоновости дня вчера в 04:22
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Лефортовский суд Москвы признал бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате 41 млн рублей.
RT на русском 04:40
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11
Газета.Ru 04:31
Происшествия
Водитель попал в больницу после конфликта со стрельбой на МКАД
Дорожный конфликт между двумя автомобилистами на Московской кольцевой автодороге закончился стрельбой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 05:34
Общество
В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии
В Каталонии 12-й день продолжаются протесты, в субботу в Барселоне прошли несколько акций, передает El Pais.
Коммерсантъ 26 октября в 14:21
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Из-за непогоды в Ярославской области задерживались поезда
В ночь с 27 на 28 октября 2019 года из-за непогоды и шквалистого ветра на некоторых участках Северной железной дороги повреждена контактная сеть и линии связи.
Ярновости 02:48
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
27 стран - членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.
ТАСС 05:26
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
РБК 05:20
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Общество
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты 05:21
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Политика
Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов
Газета.Ru вчера в 03:12
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Экономика
«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Газета.Ru 05:12
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки.
Газета.Ru вчера в 05:41
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Коммерсантъ 05:35
Теннис
Роджер Федерер снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже
Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.
РИА Новости 05:21
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 03:37
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания 05:07
Технологии
Ученый заявил, что человечество может избавиться от ВИЧ и гепатита В
Ученые из России уверены, что если запрет на генетическую модификацию людей будет снят, то человечество сможет избавиться не только от ВИЧ и гепатита В, но и от других приобретенных или наследуемых заболеваний.
Народные новости 05:32
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН 26 октября в 08:10