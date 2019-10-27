Политика
RT на русскомВ Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
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Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
Футбол
Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»
Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.
БИЗНЕС Online 01:40
Наука
Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки
Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Вечерний курьер 04:07
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили 26 октября в 23:26
Общество
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
Регион online 26 октября в 13:03
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 09:28
Политика
Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах
Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru 03:45
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 26 октября в 14:18
Общество
Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
21 октября председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг в интервью телеканалу РБК назвал создание в России технической базы, поддерживающей реализацию программы искусственного интеллекта, одной из приоритетнейших задач.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Гаджеты
Стали известны характеристики смартфона Redmi Note 8T
В основе Redmi Note 8T платформа SoC Snapdragon 665, на которой сделан Note 8. И между этими двумя аппаратами практически нет отличий.
ToDay News Ufa 26 октября в 17:10
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Политика
США отказалиcь передать России летчика Ярошенко
США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.
BFM.ru 00:25