Политика

RT на русскомRT на русскомВ Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
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