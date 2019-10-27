Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

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