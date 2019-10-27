В заявлении сказано, что ускоренная процедура рассмотрения просьб о предоставлении убежища от граждан определенных государств была введена еще в 2017 году. Теперь было принято решение, что эта система будет применятся по отношению к россиянам.

Израиль ускорит рассмотрение просьб от россиян об убежище

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