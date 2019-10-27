Политика

РБКРБКИзраиль ускорит рассмотрение просьб от россиян об убежище

В заявлении сказано, что ускоренная процедура рассмотрения просьб о предоставлении убежища от граждан определенных государств была введена еще в 2017 году. Теперь было принято решение, что эта система будет применятся по отношению к россиянам.
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Израиль будет ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Коммерсантъ18:07

Израиль ускорит рассмотрение заявок россиян на предоставление убежища

РЕН ТВ18:06

Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Известия10:20

Израиль стал ускоренно рассматривать запросы об убежище от россиян

Московский Комсомолец12:41

Израиль будет ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

РИА Новости16:11

Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения прошений об убежище от граждан России

ТАСС10:10

Убежище в Израиле: просьбы россиян рассмотрят в ускоренном режиме

Вести.Ru09:42
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