Политика

RT на русскомRT на русскомВ Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

RT на русскомвчера в 18:59

Израиль будет ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Коммерсантъвчера в 18:07

Убежище в Израиле: просьбы россиян рассмотрят в ускоренном режиме

Вести.Ruвчера в 09:42

Израиль будет ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

РИА Новостивчера в 16:11

Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Известиявчера в 10:20

Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения прошений об убежище от граждан России

ТАССвчера в 10:10

Израиль ускорит рассмотрение заявок россиян на предоставление убежища

РЕН ТВвчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Кино

Шоураннер «Ведьмака»: «Сапковский вытирал слезы с глаз на съемках сериала»

Шоураннер «Ведьмака» от Netflix Лорен Хиссрич поделилась реакцией автора Анджея Сапковского, посетившего съемки сериала.
Cyber.sports.ru вчера в 15:37
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство

В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Транспорт

Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Политика

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Армия и оружие

На аль-Багдади вывел его помощник

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
Здоровье

Стал известен средний возраст диагностики рака в России

По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Происшествия

Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъ 02:31
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК вчера в 15:46
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Происшествия

Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым

Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Известия вчера в 11:56
Футбол

Погба не сможет вернуться на поле до декабря

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит как минимум еще один месяц из-за травмы лодыжки.
Спорт-Экспресс 01:27
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Происшествия

Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье

По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.
News.ru 26 октября в 05:49
Экономика

Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 25 октября в 07:31
Здоровье

Эксперты указали на опасное для здоровья количество имбиря

Эксперты назвали и опасное для здоровья количество имбиря. Многие люди при первых симптомах болезни начинают старательно пить чай с имбирем.
MedikForum.ru вчера в 17:48
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 вчера в 05:11
Культура

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Гаджеты

Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Ferra 26 октября в 03:23
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23
Общество

На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову

На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.
Вести.Ru вчера в 09:57
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 26 октября в 06:49
Политика

Посол России призвал к осторожности россиян в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:57
Космос

Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019

Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Научная Россия вчера в 09:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пострадала из-за откровенных сцен на видео

Телевизионная ведущая и журналистка Ксения Собчак в личном "Инстаграм" рассказала о том, что ее канал на YouTube очень пострадал из-за одной из последних передач, которую она опубликовала.
Bimru.ru 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное