Политика
RT на русскомВ Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
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Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Кино
Шоураннер «Ведьмака»: «Сапковский вытирал слезы с глаз на съемках сериала»
Шоураннер «Ведьмака» от Netflix Лорен Хиссрич поделилась реакцией автора Анджея Сапковского, посетившего съемки сериала.
Cyber.sports.ru вчера в 15:37
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Политика
Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК вчера в 15:46
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Происшествия
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Известия вчера в 11:56
Футбол
Погба не сможет вернуться на поле до декабря
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит как минимум еще один месяц из-за травмы лодыжки.
Спорт-Экспресс 01:27
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье
По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.
News.ru 26 октября в 05:49
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 25 октября в 07:31
Здоровье
Эксперты указали на опасное для здоровья количество имбиря
Эксперты назвали и опасное для здоровья количество имбиря. Многие люди при первых симптомах болезни начинают старательно пить чай с имбирем.
MedikForum.ru вчера в 17:48
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 вчера в 05:11
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Ferra 26 октября в 03:23
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23
Общество
На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову
На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.
Вести.Ru вчера в 09:57
Армия и оружие
Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака
Газета.Ru 26 октября в 06:49
Политика
Посол России призвал к осторожности россиян в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:57
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Научная Россия вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пострадала из-за откровенных сцен на видео
Телевизионная ведущая и журналистка Ксения Собчак в личном "Инстаграм" рассказала о том, что ее канал на YouTube очень пострадал из-за одной из последних передач, которую она опубликовала.
Bimru.ru 00:20