Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
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Об этом сообщает израильская газета «Маарив
» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.
Коммерсантъ03:32

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В Израиле назвали возможные сроки передачи Александровского подворья России

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В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

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Ушаков прокомментировал информацию о передаче России подворья в Иерусалиме

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Поменять Нааму на подворье. Иерусалим может передать Москве исторические объекты в обмен на помилование осужденной в России израильтянки

Новая газетавчера в 05:47
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Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Армия и оружие

Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Украина.ру 20 января в 01:10
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Футбол

«Лестер» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

Футболисты «Лестера» нанесли крупное поражение игрокам «Вест Хэма» в домашнем матче 24-го тура АПЛ.
ProstoProSport 16:41
Политика

Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки

Rambler News Service 08:31
Политика

Путин пообещал не оставлять без работы Мединского

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус» в Сочи заявил, что бывший министр культуры России Владимир Мединский, который не вошел в состав нового правительства, не останется без работы.
РБК 12:50
Происшествия

В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Политика

Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.
RT на русском 11:01
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
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Происшествия

На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
РИА Новости 14:57
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru 11:07
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Авто

Британская Rolls-Royce установила в России рекорд продаж

Британский производитель автомобилей премиум-класса Rolls-Royce Motor Cars в 2019 году установили в России рекорд по продажам своей автопродукции.
МонаВиста вчера в 01:29
Политика

Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова

Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Городской ревизор вчера в 11:01
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
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Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
ProstoProSport 14:56
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Компания Geely покажет седан на платформе Volvo

Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.
Автоновости дня вчера в 03:21
Происшествия

В Подмосковье умер таксист после 9 банок энергетика и 28 часов работы

В Домодедове 29-летний таксист умер за рулем автомобиля после того, как непрерывно проработал более суток и выпил девять банок энергетического напитка.
Вести.Ru 10:22
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Футбол

Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Вести.Ru 07:12
Армия и оружие

National Interest сравнил подводные силы России и США

Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
Известия вчера в 17:55
Происшествия

Иван Голунов потребовал извинений от государства

19 декабря стало известно о том, что по факту задержания Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими, передает VSE42.ru.
Дни.ру 12:16
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Авто

General Motors показала беспилотный шаттл без руля и педалей

Компания Cruise, принадлежащая корпорации General Motors, представила электрический беспилотный шаттл под названием Origin (он разрабатывался при участии компании Honda, которая ранее вкладывалась в Cruise).
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Кинокритики признали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

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Футбол

Автогол Буффона не помешал «Ювентусу» пройти «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

Туринский «Ювентус» уверенно победил «Рому» на своём поле в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу (3:1).
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Александровское подворье в Иерусалиме
Здание
Историческое русское здание, записанное на Императорское правительство Российской Империи в Старом городе Иерусалима и самое близкое к Храму Гроба Господня русское владение. Представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь святого Александра Невского, археологические раскопки, небольшой музей и другие достопримечательности, построенный Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.
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