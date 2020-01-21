Политика
РИА НовостиВ Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
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с чего всё началось
Об этом сообщает израильская газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность.Коммерсантъ03:32
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Ушаков прокомментировал информацию о передаче России подворья в Иерусалиме
Московский Комсомолец09:23
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Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
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