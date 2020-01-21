с чего всё началось

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Политика Путин пообещал не оставлять без работы Мединского Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус» в Сочи заявил, что бывший министр культуры России Владимир Мединский, который не вошел в состав нового правительства, не останется без работы.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.

Авто Британская Rolls-Royce установила в России рекорд продаж Британский производитель автомобилей премиум-класса Rolls-Royce Motor Cars в 2019 году установили в России рекорд по продажам своей автопродукции.

Происшествия Губернатор Ставропольского края попал в ДТП Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.

Авто Компания Geely покажет седан на платформе Volvo Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.

Общество Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.

Футбол Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи» Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.

Происшествия Иван Голунов потребовал извинений от государства 19 декабря стало известно о том, что по факту задержания Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими, передает VSE42.ru.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.