Коронавирус
РИА НовостиВ Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Происшествия
В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин
Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
Экономика
Европейцы почти достроили конкурента «Турецкому потоку»
Издание предполагает, что затем платформа направится на строительство конкурента "СП – 2" – "Балтийского газопровода", по трубам которого топливо пойдет из Норвегии в Польшу.
Утро.ru 11:59
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Наука
Создано способное победить коронавирус антитело
Нидерландские и немецкие специалисты синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить новую коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях.
Lenta.ru 07:14
Культура
Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»
Российская газета 09:10
Политика
Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление бывшего канцлера Герхарда Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».
Взгляд.ру вчера в 00:22
Единоборства
Тренер Тайсона: «Майк бьет так, как парни в 21-22 года»
Рафаэль Кардейру, тренер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона, поделился впечатлениями от работы с Тайсоном в тренировочном лагере.
Sports.ru 04:10
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС 02:56
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
РИА Новости 13:01
Общество
Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ вчера в 21:24
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Авто
Компания Mazda назвала преемника кроссовера CX-5
Во вторник, 5 мая 2020 года, появилась информация о преемнике Mazda CX-5. Весь модельный ряд Mazda поделят на 2 части.
Тарантас Ньюс 11:05
Общество
ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок.
РБК 09:15
Общество
В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Политика
Трамп анонсировал информацию о происхождении коронавируса
Вашингтон, 5 мая 2020, 20:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени власти его страны сообщат некоторую определенную информацию о происхождении нового коронавируса SARS-CoV2.
REGNUM 13:53
Общество
Работа стоматологических клиник в Псковской области разрешена с 6 мая
Работа стоматологических клиник в Псковской области разрешена с 6 мая при условии оказания услуг по предварительной записи и с соблюдением пациентами социального дистанцирования.
Псковское агентство информации 13:39
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом
Компания UzAuto Motors, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок бюджетных автомобилей Chevrolet, не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 02:44
Кино
Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн, умерли более 243 тыс. человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Rambler News Service 14:11
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20