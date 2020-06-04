Политика
Экспресс газетаВ Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США
В Израиле заявили о звездном часе России из-за беспорядков в США Хаос в США играет на руку Москве и Пекину, заявили в Израиле. Автор статьи, опубликованной в The Jerusalem Post, утверждает, что беспорядки, происходящие в США, дают возможность России, Китаю, Турции и Ирану продвинуть свои интересы.
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Экономика
Мау сравнил пандемию коронавируса с военными условиями
С точки зрения государственной политики при выходе из кризиса одной из ключевых должна стать новая модель здравоохранения, считает ректор РАНХиГС.
РБК вчера в 07:23
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Футбол
Сёмин может вновь возглавить киевское «Динамо»
Soccer.ru вчера в 04:07
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
Здоровье
Эпидемия коронавируса может привести к всплеску венерических болезней
Эпидемия коронавируса может спровоцировать всплеск других сложных заболеваний, но при этом некоторые болезни на время будут менее активно распространяться, считают эксперты.
Что происходит 02:50
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Происшествия
МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Хоккей
Новым главным тренером СКА назначен Валерий Брагин
Брагин стал новым главным тренером сборной России СКА обменял нападающего Дергачева в "Витязь" СКА в 2019 году заработал больше всех клубов КХЛ СКА обменял Кагарлицкого в московское "Динамо"
Metaratings 04:55
Политика
Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США
Metaratings вчера в 09:18
Авто
В США «горбатый» «Запорожец» выставили на продажу по цене новой Toyota
В американском штате Массачусетс выставили на продажу ЗАЗ-965 «Запорожец» за 18 тыс. долларов.
Взгляд.ру вчера в 01:45
Технологии
Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль
Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Общество
Кремлевские политтехнологи предложили рекламировать голосование по поправкам в Конституцию как «праздник победы над эпидемией»
Кремлевские политтехнологи составили методичку для региональных властей о том, как информировать жителей о голосовании по поправкам в Конституцию — его предлагают позиционировать как «праздник победы над эпидемией», пишет «МБХ медиа».
Дождь 04:27
Происшествия
В Великом Новгороде задержали криминального авторитета
Оперативники задержали в Великом Новгороде криминального авторитета, оказывавшего влияние на несколько преступных групп в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях.
ТАСС вчера в 12:04
Армия и оружие
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.
Российская газета 03:32
Гаджеты
В сети появился первый 3D-макет iPhone 13
Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
МИТ 04:07
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Помимо футболиста "лис", в шорт-лист вошли проводящий отличный сезон полузащитник "Байера" Кай Хаверц, не менее яркий вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и, наконец, один из самых желанных игроков для европейских топ-клубов, звездный нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Газета.Ru 02:06
Общество
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru вчера в 04:37
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Происшествия
Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»
Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
BFM.ru 03:35
Общество
Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество
Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по ДНР — ранена женщина
Боевики Вооружённых сил Украины обстреляли посёлок Таврическое.
ИА Новороссия вчера в 13:27
Здоровье
Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID
«Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу Министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.
РБК 04:57
Шоу-бизнес
Пелагея изменила имидж и помолодела
Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо 05:06