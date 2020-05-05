Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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В Израиле заявили об успехах в разработке лечения коронавируса

RT на русском05:22

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

РИА Новостивчера в 18:26

Ученые Израиля заявили о прорыве в создании вакцины от коронавируса

Газета.Ru04:50

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Интерфакс04:37

В Израиле ученые разработали уникальный метод борьбы с коронавирусом — СМИ

REGNUM00:30

Израиль заявил о прорыве в борьбе с COVID-19: лекарство найдено

Московский Комсомолецвчера в 19:06

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

News.ru04:57
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
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Политика

Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,5K
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

РИА Новости 06:18
817
Общество

В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

Москва 24 вчера в 19:29
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Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
1,4K
Кино

Премьеру «Джона Уика 4» перенесли

Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
Inc-news.ru 03 мая в 15:42
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Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском 03:53
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Кино

Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform вчера в 02:57
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Экономика

В России из банковской системы вывели триллион рублей

Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
10
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
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Энергетика

Цена Brent поднялась выше $29 за баррель

Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
REGNUM 03:19
94
Общество

В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом

Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
99
Экономика

Регионы получат два млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Регионы РФ получат два млрд рублей субсидий на поддержку субъектов МСП из-за коронавируса.
Гудвилл.онлайн вчера в 09:50
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
279
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
1,9K
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,8K
Футбол

Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Политика

В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:05
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Происшествия

В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
5,9K
Футбол

Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006

Sport.ru 03 мая в 10:29
Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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