Коронавирус
РИА НовостиВ Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью
Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
РИА Новости 06:18
Общество
В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии
Москва 24 вчера в 19:29
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Кино
Премьеру «Джона Уика 4» перенесли
Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года.
Inc-news.ru 03 мая в 15:42
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
RT на русском 03:53
Кино
Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform вчера в 02:57
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ
«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
REGNUM 03:19
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Экономика
Регионы получат два млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Регионы РФ получат два млрд рублей субсидий на поддержку субъектов МСП из-за коронавируса.
Гудвилл.онлайн вчера в 09:50
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Футбол
Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
Политика
В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:05
Происшествия
В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Футбол
Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru 03 мая в 10:29
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40