Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Источники телеканала отмечают, что атаку провели повстанцы-хуситы, которых обвиняют в связях с Ираном.

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

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