Армия и оружие
РБКВ Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек
Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Источники телеканала отмечают, что атаку провели повстанцы-хуситы, которых обвиняют в связях с Ираном.
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Не можем позволить никому стереть, не позволим, — цитирует политика телеканал «Россия 1».
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В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
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Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
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Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
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Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что его планы не ограничиваются предложениями, с которыми он выступил в послании Федеральному собранию 15 января.
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Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
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По оперативной информации, парень напал на девушку в комнате отдыха в ночную смену Санкт-Петербург, 19 января.
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Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение
Трехдверный внедорожник Suzuki Jimny может получить пятидверную версию, предназначенную для рынка Индии.
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Российские ученые одержали победу над похмельем
Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.