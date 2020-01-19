Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Источники телеканала отмечают, что атаку провели повстанцы-хуситы, которых обвиняют в связях с Ираном.

В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

Происшествия В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Политика Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.

Шоу-бизнес Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.

Политика Путин сообщил об «огромных планах» по развитию нацпроектов Президент России Владимир Путин сообщил, что его планы не ограничиваются предложениями, с которыми он выступил в послании Федеральному собранию 15 января.

Общество Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".

Авто Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение Трехдверный внедорожник Suzuki Jimny может получить пятидверную версию, предназначенную для рынка Индии.