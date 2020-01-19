Армия и оружие

РБКРБКВ Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Источники телеканала отмечают, что атаку провели повстанцы-хуситы, которых обвиняют в связях с Ираном.
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