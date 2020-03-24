Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Как сообщает Следственный комитет РФ, задержана женщина, которая подозревается в совершении преступления. Ребенка нашли дома у 33-летней подозреваемой.
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Следственный комитет: похищенную малышку нашли при содействии главврача и медперсонала йошкар-олинского Перинатального центра (ВИДЕО)

Марийская правда02:45

В Марий Эл ребенка похитили из роддома

ТАСС02:30

Правоохранители нашли новорожденную девочку, которую украла неизвестная из роддома в Йошкар-Оле

Pro Город Йошкар-Ола02:30

В Йошкар-Оле при помощи медиков Перинатального центра нашли похищенную новорожденную

КП - Казань03:58

Младенца в Йошкар-Оле похитила женщина, потерявшая ребенка при родах

Yocity1200:41

В Йошкар-Оле задержали женщину, подозреваемую в похищении ребенка

РИА Новости03:14

Прокуратура города Йошкар-Олы займётся проверкой Перинатального центра

MariMedia03:28
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
ТАСС 02:33
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Путешествия

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Интерфакс 03:27
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:19
Единоборства

Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
РИА Новости 01:04
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия вчера в 14:13
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Кадыров сообщил о трех случаях подозрения на коронавирус в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республики выявлены первые 3 случая возможного заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:46
Политика

Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:36
Общество

В Россию разработают схему развертывания доплабораторий из-за COVID-19

"Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов РФ разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:33
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
ТАСС вчера в 22:27
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество

Туристы не хотят возвращаться с Бали в охваченные коронавирусом страны

На сегодняшний день в Индонезии число зараженных коронавирусом составляет 579, 49 человек скончались, что стало самым высоким показателем смертности от вируса для стран Юго-Восточной Азии.
Городовой 04:03
Здоровье

Опасность вокруг коронавируса нагнетается искусственно

Опасность вокруг коронавируса нагнетается искусственно Бывший главный санитарный врач Москвы, профессор Николай Филатов считает карантин бесполезной мерой, а COVID-19 самой обычной инфекцией, переболеть которой совсем не страшно.
Экспресс газета 22 марта в 08:01
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Армия и оружие

«Краснополь» продемонстрировал свою эффективность в Сирии

ГЛАС.RU вчера в 12:35
Происшествия

Более 200 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Урале

В Свердловской области на водохранилище Белоярской атомной электростанции оказались на льдине более 200 рыбаков.
Известия 03:34
Здоровье

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Авто

Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования

CarsWeek.ru вчера в 17:16
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 07:41
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

Коммерсантъ 02:19
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
Car.ru вчера в 10:07
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