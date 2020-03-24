Происшествия
ИнтерфаксВ Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Как сообщает Следственный комитет РФ, задержана женщина, которая подозревается в совершении преступления. Ребенка нашли дома у 33-летней подозреваемой.
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Правоохранители нашли новорожденную девочку, которую украла неизвестная из роддома в Йошкар-Оле
Pro Город Йошкар-Ола02:30
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Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Путешествия
Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели
Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Финансы
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ.
Единоборства
Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что определился с местом проведения боя между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но не стал называть его до официального утверждения.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Кадыров сообщил о трех случаях подозрения на коронавирус в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республики выявлены первые 3 случая возможного заражения коронавирусом.
Политика
Президент Эстонии раскритиковала выполнение ЕС его основных задач
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила Евросоюз за ненадлежащее, по ее мнению, выполнение своих основных функций во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
В Россию разработают схему развертывания доплабораторий из-за COVID-19
"Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и органами исполнительной власти субъектов РФ разработать схему ускоренного развертывания дополнительных лабораторных мощностей по проведению тест-исследований населения на наличие новой коронавирусной инфекции с указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза", - говорится в сообщении.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля
Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Туристы не хотят возвращаться с Бали в охваченные коронавирусом страны
На сегодняшний день в Индонезии число зараженных коронавирусом составляет 579, 49 человек скончались, что стало самым высоким показателем смертности от вируса для стран Юго-Восточной Азии.
Здоровье
Опасность вокруг коронавируса нагнетается искусственно
Опасность вокруг коронавируса нагнетается искусственно Бывший главный санитарный врач Москвы, профессор Николай Филатов считает карантин бесполезной мерой, а COVID-19 самой обычной инфекцией, переболеть которой совсем не страшно.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Армия и оружие
«Краснополь» продемонстрировал свою эффективность в Сирии
Происшествия
Более 200 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Урале
В Свердловской области на водохранилище Белоярской атомной электростанции оказались на льдине более 200 рыбаков.
Здоровье
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Авто
Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса
Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.