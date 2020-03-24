Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Как сообщает Следственный комитет РФ, задержана женщина, которая подозревается в совершении преступления. Ребенка нашли дома у 33-летней подозреваемой.

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

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