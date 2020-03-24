Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Йошкар-Оле задержали женщину, подозреваемую в похищении ребенка

Следователи в Марий Эл задержали женщину, подозреваемую в похищении новорожденной девочки, сообщается на сайте Следственного комитета. Младенца похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле накануне днем, когда мать на несколько минут вышла из палаты на процедуры.
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Следственный комитет: похищенную малышку нашли при содействии главврача и медперсонала йошкар-олинского Перинатального центра (ВИДЕО)

Марийская правда02:45

Прокуратура города Йошкар-Олы займётся проверкой Перинатального центра

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В Йошкар-Оле задержали женщину, подозреваемую в похищении ребенка

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Появилось видео возвращения похищенного младенца в Йошкар-Оле

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Младенца в Йошкар-Оле похитила женщина, потерявшая ребенка при родах

Yocity1200:41

Правоохранители нашли новорожденную девочку, которую украла неизвестная из роддома в Йошкар-Оле

Pro Город Йошкар-Ола02:30

В Марий Эл ребенка похитили из роддома

ТАСС02:30
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Общество

ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах

Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
РИА Новости 04:56
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Право.ру вчера в 11:25
Происшествия

ФСБ изъяла золотые слитки и $1 млн у торговцев данными кредитных карт

ФСБ в ходе спецоперации задержала более 30 членов группировки, которая занималась продажей краденых данных кредитных и расчетных карт российских и иностранных банков, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 03:57
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 05:23
Спорт

Леонид Федун: «бояться коронавируса должен только я»

Президент ФК «Спартак» (Москва) Леонид Федун рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.
ГЛАС.RU 04:32
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Политика

ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов

Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
REGNUM вчера в 06:19
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84

Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 04:37
Происшествия

Суд отказался отпустить Калви из-под домашнего ареста

Апелляционный суд отказался отпустить из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда Филиппа Дельпаля.
Известия 05:28
Игры

Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»

Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
CyberSport.ru вчера в 17:19
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser 300

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser. Об этом авто пишет авторитетный японский журнал.
ToDay News Ufa 22 марта в 03:03
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Происшествия

Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина

Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Газета.Ru вчера в 10:51
Футбол

Футбол сегодня: матчи проходят в Австралии, также состоятся товарищеские встречи

Одна встреча пройдёт в Австралии, где в 26-м туре местного чемпионата сыграют «Ньюкасл Джетс» и «Мельбурн Сити».
Чемпионат вчера в 02:57
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Петросян не стал комментировать слухи о рождении у него ребенка

REGNUM 01:17
Экономика

Аналитики отметили пик спроса на крупы и пельмени в середине марта

Повышенный спрос на крупы, вызванный опасениями из-за распространения коронавируса, наблюдается с середины марта.
Ведомости 05:20
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
RT на русском 03:11
Общество

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии

Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.
Газета.Ru 01:04
Экономика

В МВФ предупредили о рецессии мировой экономики

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что в текущем году весьма высока вероятность глобальной рецессии.
Pravda.Ru 03:24
Политика

Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Lenta.ru 05:04
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Вовлеченные в преступную группу сотрудники изготавливали фиктивные платежные ведомости и вносили туда заведомо ложные сведения о размерах начисленного денежного довольствия, премиях и других установленных законом выплат полицейским.
Российская газета вчера в 06:44
Энергетика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество

Вице-мэра Омска Богдана Масана отправили в колонию

В Омске завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего министра строительства Омской области Станислава Гребенщикова, бывшего заместителя замминистра строительства Евгения Скрудзина, бывшего заместителя директора «Омскоблстройзаказчик» Ольги Хорзовой и действующего вице-мэра, директора департамента финансов и контроля Омска Богдана Масана.
Om1.ru 03:32
Финансы

Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов

Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.
Финмаркет 03:05
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия вчера в 14:13
Общество

Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат

РИА Новости 04:21
Происшествия

Двух сбежавших из карантина в Сочи ищут на Среднем Урале

Двух мужчин, которые вернулись из зарубежных поездок в Сочи и сбежали из-под карантина по коронавирусу, разыскивают в Свердловской области.
Российская газета 03:25
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