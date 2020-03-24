Происшествия
РИА НовостиВ Йошкар-Оле задержали женщину, подозреваемую в похищении ребенка
Следователи в Марий Эл задержали женщину, подозреваемую в похищении новорожденной девочки, сообщается на сайте Следственного комитета. Младенца похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле накануне днем, когда мать на несколько минут вышла из палаты на процедуры.
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Правоохранители нашли новорожденную девочку, которую украла неизвестная из роддома в Йошкар-Оле
Pro Город Йошкар-Ола02:30
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Общество
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах
Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Происшествия
ФСБ изъяла золотые слитки и $1 млн у торговцев данными кредитных карт
ФСБ в ходе спецоперации задержала более 30 членов группировки, которая занималась продажей краденых данных кредитных и расчетных карт российских и иностранных банков, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Спорт
Леонид Федун: «бояться коронавируса должен только я»
Президент ФК «Спартак» (Москва) Леонид Федун рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Политика
ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов
Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Происшествия
Суд отказался отпустить Калви из-под домашнего ареста
Апелляционный суд отказался отпустить из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда Филиппа Дельпаля.
Игры
Valve о слухах про новую часть Left 4 Dead: «Это был только рендер-тест для Source 2»
Сотрудник Valve Робин Уолкер заявил, что слухи о новой части Left 4 Dead были ложными.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser 300
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser. Об этом авто пишет авторитетный японский журнал.
Происшествия
Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина
Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Футбол
Футбол сегодня: матчи проходят в Австралии, также состоятся товарищеские встречи
Одна встреча пройдёт в Австралии, где в 26-м туре местного чемпионата сыграют «Ньюкасл Джетс» и «Мельбурн Сити».
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Экономика
Аналитики отметили пик спроса на крупы и пельмени в середине марта
Повышенный спрос на крупы, вызванный опасениями из-за распространения коронавируса, наблюдается с середины марта.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии
Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.
Экономика
В МВФ предупредили о рецессии мировой экономики
В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что в текущем году весьма высока вероятность глобальной рецессии.
Политика
Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Вовлеченные в преступную группу сотрудники изготавливали фиктивные платежные ведомости и вносили туда заведомо ложные сведения о размерах начисленного денежного довольствия, премиях и других установленных законом выплат полицейским.
Энергетика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
Вице-мэра Омска Богдана Масана отправили в колонию
В Омске завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего министра строительства Омской области Станислава Гребенщикова, бывшего заместителя замминистра строительства Евгения Скрудзина, бывшего заместителя директора «Омскоблстройзаказчик» Ольги Хорзовой и действующего вице-мэра, директора департамента финансов и контроля Омска Богдана Масана.
Финансы
Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов
Котировки фьючерсов на американские индексы повышаются с утра. Между тем вчера рынок акций США закрылся в красной зоне.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Общество
Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат
Происшествия
Двух сбежавших из карантина в Сочи ищут на Среднем Урале
Двух мужчин, которые вернулись из зарубежных поездок в Сочи и сбежали из-под карантина по коронавирусу, разыскивают в Свердловской области.