Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Как сообщает Следственный комитет РФ, задержана женщина, которая подозревается в совершении преступления.
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с чего всё началось
Следственный комитет республики возбудил
 уголовные дела по пункту «д» части 2 статьи 126 УК ( «Похищение несовершеннолетнего»), а также части 1 статьи 293 УК («Халатность»).
Lenta.ruвчера в 12:08

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В Марий Эл ребенка похитили из роддома

ТАСС02:30

Новорождённый ребёнок, который был похищен из перинатального центра Йошкар-Олы, найден живым

Ваш новый день Йошкар-Ола00:03

Девочка, похищенная из роддома в Йошкар-Оле, найдена живой

Марийская правда01:04

Правоохранители нашли новорожденную девочку, которую украла неизвестная из роддома в Йошкар-Оле

Pro Город Йошкар-Ола02:30

В Йошкар-Оле задержали женщину, подозреваемую в похищении ребенка

РИА Новости02:05

Младенца в Йошкар-Оле похитила женщина, потерявшая ребенка при родах

Yocity1200:41

Похищенную в Йошкар-Оле новорождённую девочку нашли

MariMediaвчера в 16:16
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Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Кино

«Союзмультфильм» запускает мультмарафон онлайн

"В программе фестиваля несколько премьерных показов победителей российских и международных фестивалей", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Вестник Кавказа 02:22
Армия и оружие

В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки

ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты 22 марта в 05:01
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

Илон Маск закупил для Калифорнии 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ

Реальное время вчера в 23:44
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:15
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 будет очень похож на серию Galaxy S20

Источник пишет, что Galaxy Note 20 выйдет в трех версиях, которые будут поддерживать работу в сетях пятого поколения.
Astera вчера в 12:57
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Интерфакс 02:13
Энергетика

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Минск сэкономит $3 с тонны Москва и Минск на фоне распада сделки ОПЕК+ и ужесточившейся конкуренции за рынки сбыта нефти смогли договориться об условиях поставок сырья на белорусские НПЗ.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия

В Челябинске выявили еще два случая коронавируса

В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:42
Общество

Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно

На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе заявили, что из-за вспышки коронавируса в Москве зафиксирован дефицит медицинских масок.
Говорит Москва 00:54
Игры

Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

Astera вчера в 12:34
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ вчера в 12:36
Происшествия

В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

Газета.Ru вчера в 08:11
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписано 70 человек за сутки

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписаны 70 человек, сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко.
Коммерсантъ 02:19
Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Известия вчера в 10:42
Спорт

Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
МИР 24 вчера в 18:48
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