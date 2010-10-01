В омском хоккейном клубе «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В ХК «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирус

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