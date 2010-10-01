Коронавирус
Взгляд.руВ ХК «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирус
В омском хоккейном клубе «Авангард» 20 человек сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
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Экономика
Путин определил новые цели развития России к 2030 году
Обновлено в 18:09 Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года.
BFM.ru 09:36
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Путешествия
Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции
После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
Происшествия
Геращенко назвал захватившего заложников в Луцке уроженцем России
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, родился в России, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
РБК 08:12
Музыка
Группа Gorillaz выпустила клип Pac-Man
Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила очередной клип из своего нового проекта Song Machine.
Игромания.ру 12:11
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Общество
Лукашенко призвал белорусов походить босиком по росе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан походить босиком по росе, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 12:51
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
РИА Новости 08:34
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.
Газета.Ru 10:51
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Технологии
Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя
Юзеру под никнеймом Kgarvey удалось найти в коде сайта PS заметку о планах компании оформлять предзаказы на покупку приставки.
Evo-rus.com 12:01
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Армия и оружие
В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки
Военное обозрение 07:23
Общество
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс 07:37
Общество
Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19
Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.
РБК 12:15
Энергетика
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт.
Lenta.ru 12:28
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Финансы
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по курсам на среду сократилась на 1,06 рубля, составив 75,5942 рубля.
РИА Новости 08:57
Экономика
Госдума рекомендовала правительству провести оценку влияния господдержки на МСП
Госдума рекомендует правительству РФ провести оценку влияния мер господдержки на финансовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
Будущее России. Национальные проекты 11:59
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18