с чего всё началось

Положительный тест на коронавирус в омском ХК «Авангард» КХЛ сдали 20 игроков и сотрудников клуба. Об этом во вторник, 21 июля, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. По его словам, команда сдавала анализы на COVID-19 с самого начала сборов.

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются. 4,5K

Футбол Мойес: «Разница между Сульшером и мной в том, что ему дали время в „МЮ“» Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес обижается на руководство «Манчестер Юнайтед» за то, что ему доверяли меньше, чем Уле Гуннару Сульшеру, у которого тоже поначалу не всё получалось у руля «красных дьяволов».

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 610

Происшествия План «Перехват» ввели в Подмосковье после стрельбы в элитном поселке В Одинцовском районе Подмосковья полицейские ввели план «Перехват» после стрельбы в элитном поселке.

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию. 680

Армия и оружие Пентагон не видит признаков для эскалации индо-пакистанского конфликта Вашингтон, 21 июля 2020, 16:01 — REGNUM США наблюдают за отношениями Индии и Пакистана, но пока не видят признаков для эскалации существующего между ними конфликта.

Политика В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.

Энергетика Европа нашла замену российскому газу Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому». 361

Шоу-бизнес Решетова улетела во Францию на частном самолете В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве. 6

Происшествия Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости". 159

Политика В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2» Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe. 138

Армия и оружие Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова Наши военнослужащие-вирусологи и медики принимали и принимают самое непосредственное участие в разработке вакцин от опасных заболеваний совместно с ведущими научными организациями страны.

Космос Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды. 19

Происшествия В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 40

Экономика Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).