Коронавирус
ИзвестияВ ХК «Авангард» выявили 20 случаев коронавируса
Положительный тест на коронавирус в омском ХК «Авангард» КХЛ сдали 20 игроков и сотрудников клуба. Об этом во вторник, 21 июля, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. По его словам, команда сдавала анализы на COVID-19 с самого начала сборов.
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с чего всё началось
«Накануне тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала»,— заявил на официальном сайте клуба Алексей Волков.Коммерсантъ09:16
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