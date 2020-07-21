Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ХК «Авангард» выявили 20 случаев коронавируса

Положительный тест на коронавирус в омском ХК «Авангард» КХЛ сдали 20 игроков и сотрудников клуба. Об этом во вторник, 21 июля, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. По его словам, команда сдавала анализы на COVID-19 с самого начала сборов.
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«Накануне тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала»,— заявил на официальном сайте клуба
 Алексей Волков.
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