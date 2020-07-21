Положительный тест на коронавирус в омском ХК «Авангард» КХЛ сдали 20 игроков и сотрудников клуба. Об этом во вторник, 21 июля, заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. По его словам, команда сдавала анализы на COVID-19 с самого начала сборов.

Политика Врио главы Хабаровского края не планирует менять команду Фургала Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала. 2

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 39

Энергетика Белоруссия задолжала Газпрому $273 млн О задолженности официального Минска 29 мая проинформировал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщив: "Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $ 165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года". 1

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года". 3,2K

Политика В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент. 143

Общество Абхазия назвала условие приема российских туристов В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 130

Общество Дегтярев назвал свою основную задачу в Хабаровском крае Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свою основную задачу на руководящем посту утилитарной: функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию. 680