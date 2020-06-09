В ХМАО продлен режим самоизоляции до 23 июня. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

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Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости с точки зрения ее снижения. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно.

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня. «Пока условия не благоприятствуют снятию режима самоизоляции, он будет продлён до 23 июня», — приводит URA.RU её слова.

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

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