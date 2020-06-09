Коронавирус
RT на русскомВ ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня. «Пока условия не благоприятствуют снятию режима самоизоляции, он будет продлён до 23 июня», — приводит URA.RU её слова.
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Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости с точки зрения ее снижения. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно.
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Медики ФСИН получат выплаты за работу с COVID-19
Медики работающие в системе исполнения наказания получат стимулирующие выплаты за лечение пациентов с коронавирусом.
EastRussia 06:59
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Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель
Водитель автофургона, который пострадал в результате аварии в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, скончался в больнице.
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Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
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Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
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Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек
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Общество
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Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
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Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
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Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Здоровье
Врач рассказала, кому вредно есть мороженое
Кашубина отметила, что мороженое может быть вредно для детей из-за угрозы кариеса зубов, также в случае непереносимости лактозы мороженое можно употреблять в только небольшом количестве.
ИА Красная Весна вчера в 23:50
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Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными
Многие люди относят труднодоступных партнеров к категории более привлекательных.
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Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Российская газета 06:42
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Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
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Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке
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Вести.Ru вчера в 03:36
Происшествия
В Калининграде полицейский получил взятку от иностранца
Комментарий пресс-службы УМВД: - Непосредственно после получения взятки подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий, - добавили в СУ СКР.
КП - Калининград 08:33
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
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Турция раскрыла условия для въезда туристов из России после пандемии
Турция после пандемии не будет требовать с российских путешественников тестов или справок об отсутствии коронавируса, но проверять состояние здоровья въезжающих в страну все-таки планирует.
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Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
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Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes
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Выходит новый скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни»
11 июня на видеоплатформе PREMIER состоится премьера нового сериала Семена Слепакова о жизни россиян в условиях самоизоляции .
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В ОКБ «Факел» испытали плазменные двигатели в паре
Плазменные двигатели, наряду с ионными, применяются в качестве маршевых или маневровых на космических аппаратах самого разного назначения.
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Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Ученые не первый год пытаются произвести искусственный гибрид человека и животного, о котором сложено так много фантастических рассказов.
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