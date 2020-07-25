Коронавирус
РИА НовостиВ Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
Две бригады врачей общей численностью 28 человек прибудут в Хабаровск в течение двух недель, сообщили журналистам в пресс-службе Хабаровского края. Ранее сообщалось, что в субботу в крае ждут первую бригаду медиков.
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Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
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Газета.Ru вчера в 09:24
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В НАСА назвали сроки первого регулярного рейса Crew Dragon на МКС
Первый контрактный рейс космического корабля Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на Международную космическую станцию состоится не раньше конца сентября, сообщило НАСА в среду.
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РИА Новости вчера в 21:38