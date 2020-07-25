Две бригады врачей общей численностью 28 человек прибудут в Хабаровск в течение двух недель, сообщили журналистам в пресс-службе Хабаровского края. Ранее сообщалось, что в субботу в крае ждут первую бригаду медиков.

В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей

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