Коронавирус
РБКВ Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19
В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края. Врачи должны прилететь авиарейсом в 11.50 по местному времени (4.50 мск).
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