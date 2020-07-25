В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края. Врачи должны прилететь авиарейсом в 11.50 по местному времени (4.50 мск).

В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

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