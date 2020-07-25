Коронавирус

РБКРБКВ Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

В субботу,25 июля, в Хабаровск прилетит бригада московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края. Врачи должны прилететь авиарейсом в 11.50 по местному времени (4.50 мск).
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Две бригады московских врачей будут помогать хабаровским медикам, бороться с коронавирусом

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В Хабаровск вылетели врачи из Москвы для борьбы с COVID-19

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Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом

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Бригада врачей из Москвы направляется в Хабаровск для борьбы с COVID-19

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Новости на «России 24». «Едем спасать людей, настрой боевой». Медики отправились в COVID-командировку в Хабаровск

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Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
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Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
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Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

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В Москве за последние сутки скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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В России средний чек при онлайн-покупках в первом квартале этого года оказался почти вдвое больше чека при покупках офлайн, следует из исследования банка «Русский Стандарт».
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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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Происшествия

В Хабаровске эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

В аэропорту Хабаровска провели эвакуацию после сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний.
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В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

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В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
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Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике

Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
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Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип

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В Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России»

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