Общество
РБКВ Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»
В Хабаровске по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение правил собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на восемь суток арестовали Ростислава Буряка. Об этом РБК сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
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Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском 07:44
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Политика
Песков: Россия не вмешивается в выборы в Белоруссии
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не вмешивались и не собираются вмешиваться в предвыборную кампанию в Белоруссии.
Московский Комсомолец 06:39
Общество
Модельер Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Вячеслав Зайцев, страдающий болезнью Паркинсона, с трудом передвигается по своему дому.
НТВ 04:38
Авто
ЗАЗ будет выпускать бюджетные универсалы
Car.ru 05:01
Экономика
Каждый десятый магазин в России закроется до конца года
Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
News.ru 11:59
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса
Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Происшествия
Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили
"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Саратов 24 07:06
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Политика
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос
РИА Новости Крым 12:01
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Технологии
Дуров обвинил Apple в завышении цен и цензуре
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал причины, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
Mockva.ru 13:22
Финансы
Ставки по вкладам станут отрицательным уже с августа
Все ставки начнут действовать для новых вкладов с 4 августа.
Капитал страны 09:19
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Футбол
Андреас Перейра: «Ван Дейк высокомерный и скучный. Милнер мне не нравится»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра ответил на вопрос о том, кого он считает самым высокомерным футболистом из тех, против кого он играл.
Sports.ru 11:26
Происшествия
Ковидный коэффициент в Астраханской области вырос
Всего на 28 июля в Астраханской области зафиксировано 4503 случая заражения коронавирусом.
Астраханские новости 04:42
Экономика
Россия более чем в 4 раза увеличила поставки сахара за рубеж
С октября предыдущего года и по октябрь текущего Россией будет поставлено за границу порядка 1 800 000 тонн сахара.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:03
Футбол
«Ювентус» стал чемпионом Италии по футболу девятый раз подряд
Комсомольская правда 26 июля в 19:04
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Происшествия
В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса
На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Футбол
Сергей Семак: Три-четыре игрока точно покинут «Зенит»
Команда Семака стала чемпионом России за четыре тура до финиша, а также выиграл в финале Олимп — Кубка России, обыграв «Химки» со счетом 1:0. 7 августа питерский клуб проведет в Москве матч за Суперкубок России с «Локомотивом».
Bookmaker-ratings.ru 08:39
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 06:37
Армия и оружие
НТ: Индия перебросила на границу с Китаем танки Т-90 и 4000 военных
Индия перебросила в район Даулат-бег-Олди провинции Ладакх на границу с Китаем 12 танков Т-90 и другую бронетехнику, а также до 4 000 солдат и офицеров для предотвращения возможного вторжения Китая через перевал Шаксгам — Каракорум.
Недвижимость.RU вчера в 16:56
Футбол
Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи»
Эмануэль Маммана играет в «Зените» с 2017 года, куда перешел из «Лиона». В октябре 2019 года защитник получил травму левого колена.
Sport24.ru 12:53
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24