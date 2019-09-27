Происшествия
РосбалтВ Хабаровске аварийно сел самолет, летевший из Вены в Токио
Boeing японской авиакомпании ANA, летевший из Вены в Токио, выполнил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, передает РИА «Новости». Причиной посадки стали технические проблемы: во время полета произошло падение давления масла в левом двигателе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Боинг-787» японской компании из Вены вынужденно сел в Хабаровске
Хабаровский край сегоднявчера в 21:30
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Политика
В Киеве заявили, что Евросоюз сам предложит членство Украине
Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина неизбежно станет членом Европейского союза (ЕС).
Газета.Ru 04:32
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва 03:04
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Происшествия
Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти
Сухогруз, груженный железом, загорелся на Волге недалеко от Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Известия вчера в 22:50
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
ТАСС вчера в 17:03
Кино
Sony Pictures экранизирует комикс про Мадам Паутину
Киностудия Sony Pictures разрабатывает очередной спин-офф "Человека-паука", на этот раз посвященный Мадам Паутине.
Kinonews.ru 04:59
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете
Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.
Известия 05:47
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр вчера в 11:29
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия вчера в 17:39
Политика
Россия допускает полный развал СВПД
Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.
Вести.Ru 05:08
Футбол
Погба рискует пропустить матч с «Арсеналом» из-за травмы
Ранее Погба пропустил три матча из-за травмы правой лодыжки, а в игре Кубка английской лиги с «Рочдейлом» вновь получил повреждение.
Sport24.ru 05:45
Политика
МИД назвал новые антироссийские санкции США безрассудством
США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве", заявил МИД.
РИА Новости 01:55
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия вчера в 12:34
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.
ТАСС 02:09
Автоспорт
Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России
Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе чемпионата.
РИА Новости 04:36
Политика
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России
Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.
Военное обозрение вчера в 02:33
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить
Установить прожиточный минимум для пенсионеров в РФ на уровне 9311 рублей предполагается в трехлетнем проекте бюджета с 2020 года, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов, 26 сентября сообщает ИА Красная весна.
Красная весна вчера в 11:24
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Происшествия
Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах
Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.
Lenta.ru 01:44
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Германия передаст России данные о советских военнопленных
В четверг в Берлине между Российским государственным военным архивом (РГВА) и Федеральным архивом Германии было подписано соглашение о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные».
Дилетант 05:11
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло
Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения.
ТАСС вчера в 09:05