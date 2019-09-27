Boeing японской авиакомпании ANA, летевший из Вены в Токио, выполнил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, передает РИА «Новости». Причиной посадки стали технические проблемы: во время полета произошло падение давления масла в левом двигателе.

В Хабаровске аварийно сел самолет, летевший из Вены в Токио

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