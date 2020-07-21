Политика
РБКВ Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом они сообщили в своих социальных сетях. Так, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян сообщил о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале.
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с чего всё началось
Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянова в своем Instagram сообщил, что покидает ряды как партии, так и фракции ЛДПР в региональном парламенте.Ведомостивчера в 23:08
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Петр Емельянов выходит из партии и фракции ЛДПР в Закдуме Хабаровского края
Transsibinfoвчера в 19:35
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Здоровье
Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России
Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
РБК вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
Общество
Элиты России получили вакцину от коронавируса в апреле
Вакцина была создана в центре имени Гамалеи и представлена элитам уже в апреле.
Муксун.fm вчера в 05:19
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС вчера в 15:13
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
По мнению американского изобретателя, люди с мозговым имплантом Neuralink смогут, к примеру, контролировать уровень гормонов.
Чистовик вчера в 23:02
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Финансы
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском вчера в 10:51
Происшествия
Следователи проверят информацию о вырубке леса под коттеджи в Барнауле
Ранее в Сети появилась информация о незаконном выделении участков под строительство коттеджей, что привело к вырубке лесного массива.
АМИТЕЛ вчера в 23:46
Технологии
113 тысяч москвичей открыли доступ к электронной медкарте за месяц
Электронная медицинская карта с 26 июня стала доступна москвичам в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Москва 24 00:29
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Культура
Тульские театры откроют свой сезон с сентября 2020 года
По предварительному плану, в начале сентября откроется ТЮЗ, затем кукольный театр, а вот уже Тульский академический театр драмы примет своих зрителей только в октябре 2020 года.
КП - Тула вчера в 09:30
Политика
Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы
Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 14:44
Политика
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
Политика
Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
Экономика
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
Британия объявила о приостановке соглашения об экстрадиции с Гонконгом
Власти Великобритании решили немедленно приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
ПолитРоссия вчера в 12:40
Футбол
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Vprognoze.ru вчера в 10:15
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Общество
Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии
Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44