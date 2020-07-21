Политика

РБКРБКВ Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом они сообщили в своих социальных сетях. Так, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян сообщил о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале.
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с чего всё началось
Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянова в своем Instagram сообщил
, что покидает ряды как партии, так и фракции ЛДПР в региональном парламенте.
Ведомостивчера в 23:08

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Сразу два хабаровских депутата решили покинуть ЛДПР

AmurMedia.ruвчера в 21:49

Уход двух депутатов из ЛДПР стал полной неожиданностью для их однопартийцев в Хабаровске

Хабаров.today00:30

Два депутата в Хабаровске вышли из ЛДПР после назначения врио губернатора

Ведомостивчера в 23:08

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

РБК01:11

Два хабаровских депутата вышли из ЛДПР из-за назначения Дегтярева

Коммерсантъвчера в 21:36

Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии

Губерниявчера в 21:01

Петр Емельянов выходит из партии и фракции ЛДПР в Закдуме Хабаровского края

Transsibinfoвчера в 19:35
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Здоровье

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия вчера в 21:06
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Политика

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
РБК вчера в 22:39
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Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
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Общество

Элиты России получили вакцину от коронавируса в апреле

Вакцина была создана в центре имени Гамалеи и представлена элитам уже в апреле.
Муксун.fm вчера в 05:19
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС вчера в 15:13
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Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

По мнению американского изобретателя, люди с мозговым имплантом Neuralink смогут, к примеру, контролировать уровень гормонов.
Чистовик вчера в 23:02
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Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
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Финансы

Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита

Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском вчера в 10:51
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Общество

Украинский ученый: Иисус, Яхве и Зевс были украинцами

Live24 00:34
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Происшествия

Следователи проверят информацию о вырубке леса под коттеджи в Барнауле

Ранее в Сети появилась информация о незаконном выделении участков под строительство коттеджей, что привело к вырубке лесного массива.
АМИТЕЛ вчера в 23:46
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Технологии

113 тысяч москвичей открыли доступ к электронной медкарте за месяц

Электронная медицинская карта с 26 июня стала доступна москвичам в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Москва 24 00:29
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Культура

Тульские театры откроют свой сезон с сентября 2020 года

По предварительному плану, в начале сентября откроется ТЮЗ, затем кукольный театр, а вот уже Тульский академический театр драмы примет своих зрителей только в октябре 2020 года.
КП - Тула вчера в 09:30
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Политика

Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 14:44
Политика

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
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Политика

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
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Экономика

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Политика

Британия объявила о приостановке соглашения об экстрадиции с Гонконгом

Власти Великобритании решили немедленно приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
ПолитРоссия вчера в 12:40
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Футбол

France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

Vprognoze.ru вчера в 10:15
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
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Общество

Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии

Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
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