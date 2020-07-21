Политика
РБКВ Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом они сообщили в своих социальных сетях. Так, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян сообщил о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале.
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Петр Емельянов выходит из партии и фракции ЛДПР в Закдуме Хабаровского края
Transsibinfoвчера в 19:35
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Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Политика
Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса
В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Lenta.ru 04:22
Политика
Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
Evo-rus.com 04:22
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне
Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
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Власти Кипра разрешили приезжать на остров туристам из 50 стран
Власти Республики Кипр разрешили с 23 июля приезжать на остров туристам из 50 стран. Россия в список не вошла, передает ТАСС.
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Экономика
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В Министерстве финансов России предложили приостановить индексацию зарплат чиновников.
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Политика
Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от ЛДПР на президентских выборах в России в ближайшие 30 лет.
РИА Новости 05:12
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Авто
Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника
Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor вчера в 04:18
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
Армия и оружие
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Наука
Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья
Чита.Ру вчера в 20:31
Путешествия
Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи
В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
Экономика сегодня вчера в 09:21
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.
Телеканал RTVI вчера в 20:46
Футбол
Выплаты за Головина пойдут на развитие детско-юношеского футбола
Спортивные школы Кемеровской области, воспитавшие футболиста Александра Головина, направят выплаты на развитие детско-юношеского футбола в Кузбассе, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 02:00
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Автор песни «Доля воровская» скончался в Лос-Анджелесе
Легенда кавказского шансона певец Бока (Борис Давидян) умер в Лос-Анджелесе. Новость появилась 21 июля в Facebook журналиста Ваге Казаряна.
Известия 04:42
Происшествия
Сотрудник ФАС подал жалобу в ЕСПЧ из-за сломанного полицейскими колена
Замглавы отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ему сломали ногу в отделе полиции в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ 02:58
Общество
В России второй день подряд выявлено менее 6 тыс. заразившихся коронавирусом
Накануне прирост впервые с апреля составил менее 6 тыс. человек. Общее число заболевших достигло 783 328.
Коммерсантъ 03:48
Армия и оружие
Смертельное ранение в голову: На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Rusvesna.su вчера в 19:00
Общество
«Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети
Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%).
Моллы.Ru 02:49