Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом они сообщили в своих социальных сетях. Так, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян сообщил о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале.

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Политика Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 1,1K

Общество Власти Кипра разрешили приезжать на остров туристам из 50 стран Власти Республики Кипр разрешили с 23 июля приезжать на остров туристам из 50 стран. Россия в список не вошла, передает ТАСС.

Общество В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса". 36

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 11

Футбол Выплаты за Головина пойдут на развитие детско-юношеского футбола Спортивные школы Кемеровской области, воспитавшие футболиста Александра Головина, направят выплаты на развитие детско-юношеского футбола в Кузбассе, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев.

Экономика Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. 52

Происшествия Сотрудник ФАС подал жалобу в ЕСПЧ из-за сломанного полицейскими колена Замглавы отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ему сломали ногу в отделе полиции в ноябре прошлого года. 10

Общество В России второй день подряд выявлено менее 6 тыс. заразившихся коронавирусом Накануне прирост впервые с апреля составил менее 6 тыс. человек. Общее число заболевших достигло 783 328.