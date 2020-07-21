Политика
РБКВ Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом они сообщили в своих социальных сетях. Так, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян сообщил о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале.
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Петр Емельянов выходит из партии и фракции ЛДПР в Закдуме Хабаровского края
Transsibinfoвчера в 19:35
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