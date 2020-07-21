Политика

РБКРБКВ Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом они сообщили в своих социальных сетях. Так, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян сообщил о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале.
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В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

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Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии

Губерниявчера в 21:01

Два депутата в Хабаровске вышли из ЛДПР после назначения врио губернатора

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Сразу два хабаровских депутата решили покинуть ЛДПР

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Два хабаровских депутата вышли из ЛДПР из-за назначения Дегтярева

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Уход двух депутатов из ЛДПР стал полной неожиданностью для их однопартийцев в Хабаровске

Хабаров.today00:30

Петр Емельянов выходит из партии и фракции ЛДПР в Закдуме Хабаровского края

Transsibinfoвчера в 19:35
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В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
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В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в "пятерку" крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
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Политика

Британия опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:07
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Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой

Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Политика

Президент принял участие в закладке двух вертолетоносцев в Крыму

На торжественной церемонии закладки кораблей присутствовал президент РФ Владимир Путин, который установил закладную доску первого вертолетоносца.
Хакасия-Информ вчера в 21:52
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Здоровье

Число погибших от коронавируса в Свердловской области вырастет до 360

Будем считать, что будет примерно 360, то есть летальность где-то полтора.
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В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале

Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
РИА Новости 05:34
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Общество

Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
РБК 06:30
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Общество

В Саратовской области 30 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Регион 64 вчера в 04:40
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Политика

На Украине заявили об угрозе потери восьми областей

Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
РИА Новости 06:36
Общество

Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
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Общество

В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
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В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
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Политика

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
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Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы

Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России.
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Градский обвинил питерский «Зенит» в нечестной игре

Известный музыкант и фанат "Спартака" Александр Градский считает, что "Зенит" победил красно-белых в полуфинале Кубка РФ нечестным путем, утверждает Sроrтвох.
ProstoProSport 06:38
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В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
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Певца Юрия Антонова прооперировали в московской больнице

Композитора и певца Юрия Антонова поместили в одну из больниц в Москве. Ему успешно сделали операцию на ногу.
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Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины

Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.
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Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии

Новый кроссовер Toyota Harrier, представленный на американском рынке под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал около 45 тысяч заказов.
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Роналду побил рекорд Андрея Шевченко в чемпионате Италии

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Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro

Некоторое время назад китайская корпорация Xiaomi сообщила о разработке бюджетного проектора.
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Давид Алаба хочет получать в «Баварии» € 20 млн в год

Алаба хочет получать € 20 млн в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков действующих чемпионов немецкой Бундеслиги.
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