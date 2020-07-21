с чего всё началось

Накануне временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Дегтярёв. Он пообещал Владимиру Путину доложить о положении дел в регионе через месяц, передаёт РБК. Жители края восприняли назначение Дегтярёва неоднозначно.

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после назначения Дегтярёва

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