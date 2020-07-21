Политика
Говорит МоскваВ Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после назначения Дегтярёва
Накануне временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Дегтярёв. Он пообещал Владимиру Путину доложить о положении дел в регионе через месяц, передаёт РБК. Жители края восприняли назначение Дегтярёва неоднозначно.
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с чего всё началось
Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянова в своем Instagram сообщил, что покидает ряды как партии, так и фракции ЛДПР в региональном парламенте.Ведомостивчера в 23:08
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Петр Емельянов выходит из партии и фракции ЛДПР в Закдуме Хабаровского края
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