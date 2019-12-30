Сообщения об угрозе взрыва поступили в понедельник в 26 детских садов Хабаровска, из них эвакуируют 4,5 тыс. детей. Об это ТАСС сообщили в администрации Хабаровска. Ранее сообщалось об эвакуации в трех детских садах Хабаровска и мэрии города.

с чего всё началось

Около 8,5 тысяч воспитанников детских садов Хабаровска эвакуировали в понедельник из-за сообщений о "минировании", все угрозы оказались ложными, информирует мэрия.

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