Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования

Около 8,5 тысяч воспитанников детских садов Хабаровска эвакуировали в понедельник из-за сообщений о "минировании", все угрозы оказались ложными, информирует мэрия.
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В Хабаровске эвакуируют 4,5 тыс. детей из 26 детсадов из-за сообщений об угрозе взрыва

Сообщения об угрозе взрыва поступили в понедельник в 26 детских садов Хабаровска, из них эвакуируют 4,5 тыс. детей. Об это ТАСС сообщили в администрации Хабаровска. Ранее сообщалось об эвакуации в трех детских садах Хабаровска и мэрии города.
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