Происшествия
РИА НовостиВ Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования
Около 8,5 тысяч воспитанников детских садов Хабаровска эвакуировали в понедельник из-за сообщений о "минировании", все угрозы оказались ложными, информирует мэрия.
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с чего всё началось
Сообщения об угрозе взрыва поступили в понедельник в 26 детских садов Хабаровска, из них эвакуируют 4,5 тыс. детей. Об это ТАСС сообщили в администрации Хабаровска. Ранее сообщалось об эвакуации в трех детских садах Хабаровска и мэрии города.ТАССвчера в 20:55
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Неизвестные перед Новым годом сообщили об опасности в детсадах Биробиджана
КП - Хабаровсквчера в 20:58
Детские сады, больницы и поликлиники «заминировали» сегодня утром в Хабаровске
AmurMedia.ruвчера в 22:03
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