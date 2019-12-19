Общество
RT на русскомВ Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
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Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка
Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Наука
Российские ученые выявили работу эволюционно новых генов в опухолях
Исследователи из Санкт-Петербурга изучили эволюционный возраст генов человека и выявили существование их нового класса, проявляющего себя в опухолях.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Политика
Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»
Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Футбол
Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
Генеральный директор Спартака Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Здоровье
В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок
Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Происшествия
Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа
Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
Происшествия
В Благовещенске массово эвакуируют детские сады
После поступления в детские сады сообщений о минировании, в Благовещенске проводится массовая эвакуация детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Авто
Tesla продала больше Model 3, чем BMW серий 2, 3, 4, 5, 7 и 8
По оценкам статистики с января по ноябрь 2019 года в США было продано 127 836 электромобилей Tesla Model 3, что делает их девятым из самых продаваемых легковых автомобилей на рынке.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст сообщила о третьей беременности на премьере фильма
Актриса и звезда сериала «Содержанки» появилась на премьере фильма «Союз спасения» в кинотеатре «Москва».
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.
Общество
День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря, чтобы не принести несчастье в семью
В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
Хоккей
Свечников снова забил гол из-за ворот
Свечников взял инициативу на себя и забил в стиле "лакросс": он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за линию.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину
Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Футбол
Как «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет разошлись нулевой ничьей
«Барселона» разошлась миром с «Реалом Сосьедад», а «Реал» — с «Валенсией».
Здоровье
Минздрав пообещал бесплатные лекарства перенесшим инсульт и инфаркт
Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.