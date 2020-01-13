Происшествия
РИА НовостиВ Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва
В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" эвакуировали школы и один детский сад. Из зданий вывели около 62 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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Арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования
AmurMedia.ruвчера в 20:38
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Известная модель выпала из окна в центре Москвы
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Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
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В Ленинградской области столкнулись 15 машин
"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
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Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну
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США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
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Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
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Умер режиссер Константин Бромберг
В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.
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На верхних склонах Эвереста найдены растения
Британские климатологи проанализировали спутниковые фотографии склонов Эвереста и нашли на его верхних склонах растения.
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу "План Б", хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню "Лайкер".
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Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Происшествия
В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате
Карантин вводится во всех учреждения социального обслуживания Хабаровского края после того, как в интернате для инвалидов в Солнечном районе 10 человек заболели острым гастроэнтеритом, сообщили журналистам в пресс-службе правительстве региона в понедельник.
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Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
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«Союз спасения»: кому и как на самом деле помогали жены декабристов
Екатерина Трубецкая: Решение, которое не изменил сам царь Екатерина Трубецкая: решение, которое не поменял сам царь Супруга декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Трубецкая, была самой первой из жен, отправившихся в Сибирь.
Политика
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Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
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АСИ предложило поддерживать рождение ребенка по схеме «плюс один»
В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.
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В Екатеринбурге нашлась пропавшая накануне Нового года школьница
В Екатеринбурге нашлась 13-летняя школьница, которая ушла в неизвестном направлении накануне Нового года и перестала выходить на связь.
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Климкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал свою страну "сырьевым придатком".
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АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры
АЕК потерпел поражение от ПАОК в мачте 18-го тура чемпионата Греции.
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В США признали отставание от России в модернизации ядерных сил
В подготовленном исследовательской службой американского парламента докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» говорится, что США отстают от России в области совершенствования ядерных сил.
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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке.