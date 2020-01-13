В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" эвакуировали школы и один детский сад. Из зданий вывели около 62 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва

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