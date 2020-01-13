Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва

В Хабаровске из-за сообщений о "минировании" эвакуировали школы и один детский сад. Из зданий вывели около 62 тысяч детей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
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В Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭ

КП - Хабаровск01:16

Школы Владивостока проверяют после сообщений о минировании

Владивосток-Новостивчера в 22:13

Из-за угрозы взрыва в Хабаровске опять эвакуируют школы

Губерниявчера в 20:28

Арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования

AmurMedia.ruвчера в 20:38

Половина хабаровских школ проверена после сообщений о взрывных устройствах

ТАССвчера в 22:19

Детей эвакуировали из 19 школ Владивостока из-за сообщений о минировании

PrimaMedia.ruвчера в 18:40

Во Владивостоке школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

РИА Новостивчера в 19:10
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Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

Москва 24 11 января в 15:43
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:39
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
Общество

Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным

Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
News.ru 11 января в 09:52
Кино

В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну

В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.
Lenta.ru 02:51
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru вчера в 17:02
Общество

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Известия вчера в 20:17
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Lenta.ru 00:28
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК вчера в 10:11
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Происшествия

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъ вчера в 12:11
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг

В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.
Российская газета 02:56
Наука

На верхних склонах Эвереста найдены растения

Британские климатологи проанализировали спутниковые фотографии склонов Эвереста и нашли на его верхних склонах растения.
МедиаПоток 10 января в 12:17
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
РИА Новости 01:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу "План Б", хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню "Лайкер".
Вокруг ТВ вчера в 07:50
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Происшествия

В Хабаровском крае ввели карантин после вспышки инфекции в интернате

Карантин вводится во всех учреждения социального обслуживания Хабаровского края после того, как в интернате для инвалидов в Солнечном районе 10 человек заболели острым гастроэнтеритом, сообщили журналистам в пресс-службе правительстве региона в понедельник.
РИА Новости 00:35
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
REGNUM вчера в 03:49
Кино

«Союз спасения»: кому и как на самом деле помогали жены декабристов

Екатерина Трубецкая: Решение, которое не изменил сам царь Екатерина Трубецкая: решение, которое не поменял сам царь Супруга декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Трубецкая, была самой первой из жен, отправившихся в Сибирь.
Милосердие.ru вчера в 16:20
Политика

Вучич назвал размер ежегодного дохода Сербии от «Турецкого потока»

Сербский лидер Александр Вучич в эфире канала Pink оценил ожидаемый ежегодный доход страны от участия в проекте газопровода «Турецкий поток» в $185 млн.
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Экономика

АСИ предложило поддерживать рождение ребенка по схеме «плюс один»

В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.
РБК 02:39
Происшествия

В Екатеринбурге нашлась пропавшая накануне Нового года школьница

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя школьница, которая ушла в неизвестном направлении накануне Нового года и перестала выходить на связь.
Российская газета 01:28
Политика

Климкин признал Украину «сырьевым придатком» Европы

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал свою страну "сырьевым придатком".
Газета.Ru 02:41
Футбол

АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры

АЕК потерпел поражение от ПАОК в мачте 18-го тура чемпионата Греции.
Sportbox.RU вчера в 14:27
Армия и оружие

В США признали отставание от России в модернизации ядерных сил

В подготовленном исследовательской службой американского парламента докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» говорится, что США отстают от России в области совершенствования ядерных сил.
Газета Кемерова 01:58
ЖКХ

В Башкирии жилнадзор проверяет доначисления за отопление на 66,5 млн

По 485 домам корректировка произведена с доначислением жителям в сумме 66 млн рублей.
РБК Уфа 01:35
Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке.
Российская газета вчера в 16:23
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