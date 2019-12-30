Сообщения об угрозе взрыва поступили в понедельник в 26 детских садов Хабаровска, из них эвакуируют 4,5 тыс. детей. Об это ТАСС сообщили в администрации Хабаровска. Ранее сообщалось об эвакуации в трех детских садах Хабаровска и мэрии города.

с чего всё началось

Администрация Хабаровска сообщила о поступивших в понедельник звонках об угрозе взрыва в 26 детсадах и мэрии города. «Эвакуируют 26 детских садов, это около 4,5 тысяч детей и около тысячи сотрудников», — приводит ТАСС слова представителя администрации.

В Хабаровске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

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