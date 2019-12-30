Происшествия
ФАНВ Хабаровске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»
Администрация Хабаровска сообщила о поступивших в понедельник звонках об угрозе взрыва в 26 детсадах и мэрии города. «Эвакуируют 26 детских садов, это около 4,5 тысяч детей и около тысячи сотрудников», — приводит ТАСС слова представителя администрации.
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с чего всё началось
Сообщения об угрозе взрыва поступили в понедельник в 26 детских садов Хабаровска, из них эвакуируют 4,5 тыс. детей. Об это ТАСС сообщили в администрации Хабаровска. Ранее сообщалось об эвакуации в трех детских садах Хабаровска и мэрии города.ТАССвчера в 20:55
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Детские сады, больницы и поликлиники «заминировали» сегодня утром в Хабаровске
AmurMedia.ruвчера в 22:03
12 детсадов и мэрию пришлось эвакуировать в Хабаровске после «минирования»
Московский Комсомолецвчера в 21:33
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