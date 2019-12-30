Происшествия

ФАНФАНВ Хабаровске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

Администрация Хабаровска сообщила о поступивших в понедельник звонках об угрозе взрыва в 26 детсадах и мэрии города. «Эвакуируют 26 детских садов, это около 4,5 тысяч детей и около тысячи сотрудников», — приводит ТАСС слова представителя администрации.
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В Хабаровске эвакуируют 4,5 тыс. детей из 26 детсадов из-за сообщений об угрозе взрыва

Сообщения об угрозе взрыва поступили в понедельник в 26 детских садов Хабаровска, из них эвакуируют 4,5 тыс. детей. Об это ТАСС сообщили в администрации Хабаровска. Ранее сообщалось об эвакуации в трех детских садах Хабаровска и мэрии города.
ТАССвчера в 20:55

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Детские сады, больницы и поликлиники «заминировали» сегодня утром в Хабаровске

AmurMedia.ruвчера в 22:03

В ДФО после сообщений об угрозе взрывов эвакуировали ряд учреждений

РБКвчера в 21:41

Детей, чиновников и почтовиков эвакуируют в Хабаровском крае

Губерниявчера в 21:23

В Хабкрае и ЕАО снова «минируют» детсады, больницы и почты

Хабаровский край сегоднявчера в 22:05

Из-за угрозы взрыва эвакуировали мэрию Хабаровска

PROkhab.ruвчера в 20:43

12 детсадов и мэрию пришлось эвакуировать в Хабаровске после «минирования»

Московский Комсомолецвчера в 21:33

В Хабаровске после сообщений об угрозе взрыва из детсадов эвакуировали 8,5 тыс. детей

ТАССвчера в 23:19
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия вчера в 20:06
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
REGNUM 00:02
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 00:27
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой

Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Известия вчера в 23:49
Авто

67% россиян не могут позволить себе новый автомобиль

TatCenter 00:57
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
RT на русском 00:38
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru 28 декабря в 21:58
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК вчера в 15:47
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 00:16
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru вчера в 21:01
Гаджеты

В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Dgl.ru 28 декабря в 15:49
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Политика

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
РИА Новости вчера в 14:15
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости вчера в 23:50
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
РБК 01:00
Происшествия

СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

РБК вчера в 21:04
Общество

Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.
Деловое.ТВ вчера в 09:28
Происшествия

В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
РИА Новости 00:11
Происшествия

В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

РИА Новости 00:23
Общество

Диетолог напомнила о соблюдении меры во время новогодних застолий

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, как отметить новогодние праздники без последствий для здоровья.
Вечерняя Москва вчера в 23:48
Биатлон

Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Виктория Сливко и Ульяна Кайшева по итогам «Ижевской винтовки» прошли отбор на январские этапы Кубка IBU, сообщил вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский.
Чемпионат вчера в 07:22
Общество

Россиянам напомнили об опасности отравления новогодними салатами

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали в больницу

Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Живая Кубань вчера в 23:26
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 27 декабря в 08:51
Происшествия

Стрельба в Техасе: в больнице умер раненый прихожанин

Вести.Ru вчера в 22:12
Политика

NYT: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине.
Мой Брянск вчера в 22:42
Наука

Киты ловят рыбу с задержкой

Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.
Наука и жизнь вчера в 00:10
Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
РБК 27 декабря в 01:00
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