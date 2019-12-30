Происшествия

ФАНФАНВ Хабаровске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

Администрация Хабаровска сообщила о поступивших в понедельник звонках об угрозе взрыва в 26 детсадах и мэрии города. «Эвакуируют 26 детских садов, это около 4,5 тысяч детей и около тысячи сотрудников», — приводит ТАСС слова представителя администрации.
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Детские сады, больницы и поликлиники «заминировали» сегодня утром в Хабаровске

AmurMedia.ruвчера в 22:03

В Хабаровске эвакуировали детсады из-за угроз минирования

РИА Новости01:56

В Хабкрае и ЕАО снова «минируют» детсады, больницы и почты

Хабаровский край сегоднявчера в 22:05

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Губерния02:23

Из-за угрозы взрыва эвакуировали мэрию Хабаровска

PROkhab.ruвчера в 20:43

12 детсадов и мэрию пришлось эвакуировать в Хабаровске после «минирования»

Московский Комсомолецвчера в 21:33

Сообщения об угрозе взрыва в учреждениях Хабаровска не подтвердились

ТАСС02:32
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Названа самая распространённая ошибка при зарядке смартфона

По словам Шульте, полная разрядка батареи смартфона негативно сказывается на её ресурсе.
Мир новостей 28 декабря в 03:57
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

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Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Lenta.ru 02:15
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

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Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

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Российская газета 02:29
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Модернизированный SSJ100 получит российские двигатели и новое крыло

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Происшествия

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
ТАСС 01:54
Общество

Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Эхо Москвы 02:30
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Энергетика

«Транснефть» и «КазТрансОйл» подписали соглашения о компенсациях

АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» подписали заключительные соглашения о выплате шести казахстанским нефтяным компаниям компенсаций за некондиционную нефть.
Известия 01:02
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
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В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
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Зеленский поблагодарил за содействие лидеров «нормандской четвёрки»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран «нормандской четвёрки» за содействие в обмене пленными между Украиной и Донбассом.
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Джексон высказался о договорном бое с Федором Емельяненко

Газета.Ru 02:25
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
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Сборная России в пятый раз подряд проиграла США на МЧМ

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Политика

На какие проекты в РФ американский фонд потратил около $1 млн в 2019 году

В 2019 году американский Национальный фонд в поддержку демократии* (NED) выделил около $1 млн на проекты в России.
RT на русском вчера в 23:08
Здоровье

Стал известен график работы омских больниц в новогодние праздники

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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Коммерсантъ вчера в 11:30
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Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна

Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
Woman.ru 27 декабря в 13:03
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Журналист Джеймс Пирс назвал «Ливерпуль» «ЛиВАРпулем»

«Ливерпуль» нанес поражение «Вулверхэмптону» (1:0) в 20-м туре Премьер-лиги.
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по спору между компаниями, заявил журналистам представитель российской компании.
Rambler News Service 27 декабря в 12:31
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 28 декабря в 16:19
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Росбалт вчера в 17:11
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Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске

Политическая Экспертиза вчера в 10:35
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
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