Общество

ТАССТАССВ Хабаровске эвакуируют вузы и школы из-за сообщений об угрозе взрывов

Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.
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