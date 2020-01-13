Общество
ТАССВ Хабаровске эвакуируют вузы и школы из-за сообщений об угрозе взрывов
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.
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Арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования
AmurMedia.ruвчера в 20:38
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