Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.

В Хабаровске эвакуируют вузы и школы из-за сообщений об угрозе взрывов

Происшествия В Китае от неизвестного ранее вируса впервые умер человек Впервые от вспышки пневмонии, которая имеет неизвестное происхождение, скончался китаец из города Ухань При этом о факте заболевания власти страны проинформировали общественность еще в декабре.

Политика Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.

Политика Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.

Общество В России поменяют систему оплаты труда учителей Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.

Шоу-бизнес Рената Литвинова после ДТП отправилась в ресторан Российская актриса и режиссер Рената Литвинова, попавшая 12 января в ДТП в Москве, отправилась праздновать свой день рождения в ресторан.

Общество Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.

Политика Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.

Общество FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Политика Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.

Политика Хаджимба обратился к жителям Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил перед согражданами. Видеообращение 12 января было опубликовано на сайте президента.

Киберспорт Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.

Технологии Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.

Общество Счетная палата назвала критической ситуацию с мусором в Алтайском крае Среди территорий, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы СП называют Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Чукотский автономный округ, Республику Мордовию, Московскую и Ленинградскую области.