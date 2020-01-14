Общество
Life.ruВ Хабаровске эвакуируют все школы из-за сообщений о «минировании»
Все школы Хабаровска были эвакуированы после сообщений о минировании одной из них.
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Арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования
AmurMedia.ruвчера в 20:38
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Галина Польских опровергла информацию о своей госпитализации
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Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
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Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Общество
Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года
Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
Единоборства
Нурмагомедов назвал Серроне «очкошником»
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания недавние слова американца Дональда Серроне, который признался, что испытывает страх перед началом боя.
Общество
Лучшие платья премии Critics’ Choice Awards
Сегодня ночью в Калифорнии прошла премия Critics’ Choice Awards. И теперь самое время подвести ее итоги.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
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В Сети появилось видео реакции Нурмагомедова на победу Макгрегора
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью
Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи, сообщает "Газета.ру".
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента
В Абхазии парламент принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Это произошло на внеочередном заседании.
Армия и оружие
Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана
К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.
Футбол
Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар
Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
Армия и оружие
Эсминец США опасно сблизился с военным кораблем России
Американский эсминец совершил маневр на пересечение курса российского военного корабля, который мог повлечь столкновение судов.
Политика
Ирак захотел купить российские системы ПВО С-400
Власти Ирака рассматривают вопрос о покупке российских зенитных комплексов большой дальности С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Авто
Первые Kia Seltos поступили к российским дилерам
Российские дилеры получили первые кроссоверы Kia Seltos. В сети уже появились фотографии машин на автовозах, а также в сервисной зоне.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Политика
МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева показала фигуру в купальнике
Телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева разместила в соцсети фотографию в купальнике.
Общество
Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отдаст все свое имущество детям
Известная телеведущая Лариса Гузеева рассказала в эфире передачи "Давай поженимся!", что передаст свои деньги и имущество своим детям.