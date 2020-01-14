Общество

Life.ruLife.ruВ Хабаровске эвакуируют все школы из-за сообщений о «минировании»

Все школы Хабаровска были эвакуированы после сообщений о минировании одной из них.
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В Хабаровске рассказали, как поступят в случае минирования во время ЕГЭ

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Интерфаксвчера в 19:21

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В Хабаровске эвакуировали все школы из-за сообщений об угрозе взрыва

РИА Новостивчера в 19:04
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Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи, сообщает "Газета.ру".
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Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Первые Kia Seltos поступили к российским дилерам

Российские дилеры получили первые кроссоверы Kia Seltos. В сети уже появились фотографии машин на автовозах, а также в сервисной зоне.
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На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
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