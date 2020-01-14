Все школы Хабаровска были эвакуированы после сообщений о минировании одной из них.

В Хабаровске эвакуируют все школы из-за сообщений о «минировании»

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