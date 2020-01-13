Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

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