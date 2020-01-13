Происшествия

REGNUMREGNUMВо Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Школы Владивостока проверяют после сообщений о минировании

Владивосток-Новостивчера в 22:13

Половина хабаровских школ проверена после сообщений о взрывных устройствах

ТАССвчера в 22:19

Арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуировали из-за сообщений об угрозе минирования

AmurMedia.ruвчера в 20:38

Свыше десяти учебных заведений «заминировали» в Приамурье

Интерфаксвчера в 21:32

Из-за угрозы взрыва в Хабаровске опять эвакуируют школы

Губерниявчера в 20:28

Детей эвакуировали из 10 школ Владивостока из-за сообщений о минировании (обновляется)

PrimaMedia.ruвчера в 18:40

Во Владивостоке школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

РИА Новостивчера в 19:10
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Экономика

ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru вчера в 21:00
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru вчера в 17:02
Хоккей

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко

«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
Sport24.ru вчера в 21:39
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

RT на русском вчера в 12:27
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru вчера в 10:06
Армия и оружие

Трамп заявил о желании взять под контроль сирийскую нефть

Соединённые Штаты могут не ограничиться контролем над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
Профиль 11 января в 11:10
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11 января в 11:09
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru вчера в 21:51
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Дженнифер Лопес поразила публику откровенным декольте

На прошедшем в Лос-Анджелесе мероприятии Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном платье.
VSE42.RU вчера в 23:27
Здоровье

Прополис при гриппе и простуде

Прополис помогает бороться с различными проблемами, в частности, с гриппом и простудой.
SM News вчера в 13:28
Здоровье

Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
РИА Новости вчера в 16:34
Происшествия

СК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево.
Газета.Ru вчера в 16:31
Футбол

«Реал» выиграл Суперкубок Испании

"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 15:50
Происшествия

В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя девочка, которую искали с 31 декабря. Как сообщили в полиции, школьница сама вернулась домой 12 января.
Екатеринбург в интернете вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 17:08
Хоккей

«Автомобилист» победил ЦСКА в серии буллитов

Встреча завершилась со счетом 3:2 в серии буллитов в пользу сибирской команде.
Газета.Ru вчера в 12:22
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия вчера в 21:17
Игры

Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android

Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
CyberSport.ru 11 января в 08:29
Фигурное катание

СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

RT на русском вчера в 03:39
Экономика

Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 11 января в 19:06
Шоу-бизнес

60-летняя Лариса Гузеева рассказала, кого вписала в свое завещание

Вокруг ТВ вчера в 17:12
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском 10 января в 11:18
Происшествия

Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Известия вчера в 12:07
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