Коронавирус
Аргументы неделиВ Хабаровске госпитализирован четвертый заболевший коронавирусом
В Хабаровске в медицинское учреждение доставили четвертого человека, зараженного коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевание у гражданина протекает в легкой форме. Ранее в Хабаровске были госпитализированы три человека, которые вернулись из Италии.
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У вернувшегося из-за рубежа хабаровчанина подтвердили легкую форму коронавируса
Взгляд.рувчера в 23:55
В Хабаровском крае прокомментировали информацию о четвертом заболевшем коронавирусом
AmurMedia.ruвчера в 21:11
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Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
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Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса
Врач рассказал, как можно защититься от коронавируса без покупки медицинской маски.
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Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»
На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
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Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель
Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Россия передала тест-системы для выявления коронавируса в 13 стран
В Роспотребнадзоре отметили, что продолжат помогать иностранным партнерам для предотвращения распространения коронавируса в мире.
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По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
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В Абхазии начались выборы президента
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В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Космос
Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов
Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
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Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Религия
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Транспорт
Все международные рейсы в Пекин будут перенаправлены в другие города
Все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, с 23 марта будут перенаправлены в 12 других городов Китая в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, следует из заявления управления гражданской авиации КНР.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе
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Татьяна Абрамова: Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку обновленной Chevrolet Niva
Новая Chevrolet Niva, которая уже в этом году окончательно войдет в модельный ряд LADA, активно готовится к производству.
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В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
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Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»
Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого.
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.