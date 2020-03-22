В Хабаровске в медицинское учреждение доставили четвертого человека, зараженного коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевание у гражданина протекает в легкой форме. Ранее в Хабаровске были госпитализированы три человека, которые вернулись из Италии.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Происшествия Названа причина ДТП в Тамбовской области По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Космос Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Транспорт Все международные рейсы в Пекин будут перенаправлены в другие города Все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, с 23 марта будут перенаправлены в 12 других городов Китая в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, следует из заявления управления гражданской авиации КНР.

Общество В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Общество Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Авто АвтоВАЗ тестирует сборку обновленной Chevrolet Niva Новая Chevrolet Niva, которая уже в этом году окончательно войдет в модельный ряд LADA, активно готовится к производству.