Коронавирус

Аргументы неделиАргументы неделиВ Хабаровске госпитализирован четвертый заболевший коронавирусом

В Хабаровске в медицинское учреждение доставили четвертого человека, зараженного коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевание у гражданина протекает в легкой форме. Ранее в Хабаровске были госпитализированы три человека, которые вернулись из Италии.
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В Хабаровске госпитализировали четвертого заболевшего коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:25

В Хабаровске выявлен четвертый заболевший коронавирусом

Телеканал 360°вчера в 22:03

Четвертый случай заражения коронавирусом подтвержден в Хабаровском крае

Губерниявчера в 21:38

У вернувшегося из-за рубежа хабаровчанина подтвердили легкую форму коронавируса

Взгляд.рувчера в 23:55

В Хабаровском крае выявлен четвертый больной COVID-19

Хабаровский край сегоднявчера в 21:25

В Хабаровском крае прокомментировали информацию о четвертом заболевшем коронавирусом

AmurMedia.ruвчера в 21:11

Четвертый случай коронавируса подтвержден в Хабаровском крае

АиФ Хабаровсквчера в 19:25
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Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Здоровье

Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса

Врач рассказал, как можно защититься от коронавируса без покупки медицинской маски.
РЕН ТВ 19 марта в 04:31
Музыка

Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»

На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Мурманский вестник 20 марта в 09:08
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

КП - Рязань 20 марта в 11:00
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 02:16
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
Общество

Россия передала тест-системы для выявления коронавируса в 13 стран

В Роспотребнадзоре отметили, что продолжат помогать иностранным партнерам для предотвращения распространения коронавируса в мире.
RZN.info вчера в 03:34
Происшествия

Названа причина ДТП в Тамбовской области

По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Газета.Ru 02:57
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
Здоровье

Да сдалась вам эта гречка: 5 круп, которые стоит купить вместо нее

В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 20 марта в 04:55
Космос

Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов

Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
ИА Новороссия 19 марта в 13:15
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

Тюменская линия 20 марта в 05:03
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Религия

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News 02:57
Транспорт

Все международные рейсы в Пекин будут перенаправлены в другие города

Все международные рейсы, направляющиеся в Пекин, с 23 марта будут перенаправлены в 12 других городов Китая в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, следует из заявления управления гражданской авиации КНР.
РИА Новости 02:56
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 вчера в 12:24
Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова: Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ

НТВ вчера в 16:00
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 20 марта в 05:17
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Авто

АвтоВАЗ тестирует сборку обновленной Chevrolet Niva

Новая Chevrolet Niva, которая уже в этом году окончательно войдет в модельный ряд LADA, активно готовится к производству.
Автоновости дня 19 марта в 06:33
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня 03:00
Культура

Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»

Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого.
Телеканал 360° 20 марта в 19:53
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
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