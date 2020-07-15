Общество
RT на русскомВ ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
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с чего всё началось
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку в крае, сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.ТАССвчера в 16:03
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Автоспорт
Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии
F1news.ru 05:53
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Общество
Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой
В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива.
Piter.tv 12:42
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 13:14
Шоу-бизнес
Дана Борисова восхитила фанатов честным фото в купальнике
Подписчики сразу обратили внимание на то, что в отличие от большинства инста-див прежде чем опубликовать фото Дана Борисова не использовала фотошоп, поэтому на фотографии прекрасно видно, что у телеведущей хоть и хорошая, но далеко не идеальная фигура: на ножках заметен целлюлит, а на животе излишки жирка.
Uznayvse.ru вчера в 14:14
Футбол
«ПСЖ» выставил условия «Барселоне» по осуществлению покупки Неймара
"Пари Сен-Жермен" выставил условия каталонской "Барселоне" по осуществлению покупки бразильского нападающего Неймара.
Газета.Ru 08:43
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Авто
Mercedes официально представил AMG GT Black Series
Пакет Black Series предусматривает установку адаптивной системы демпфирования и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Car.ru 08:58
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Происшествия
СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске
«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:54
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Политика
Китай введет санкции против ряда граждан США из-за указа по Гонконгу
Власти Китая намерены ввести санкции в отношении ряда граждан США и американских организаций в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
Известия вчера в 23:01
Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро
Megaobzor.com 11:53
Происшествия
Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье
Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
Evo-rus.com 10:21
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 13:06
Экономика
Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16