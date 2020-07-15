Общество

RT на русскомRT на русскомВ ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
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с чего всё началось

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, не знает о митингах в его поддержку в крае, сообщила ТАСС член ОНК Ева Меркачева.
ТАССвчера в 16:03

Подробнее о событии

В ОНК рассказали о содержании Сафронова в «Лефортово»

ТАСС07:45

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

РИА Новостивчера в 15:12

Руки губернатора Хабаровского края покрылись красными пятнами

Transsibinfoвчера в 19:30

Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту

РБКвчера в 16:38

Фургал пожаловался на аллергию в СИЗО

Интерфаксвчера в 16:16

Общественникам запретили рассказывать Фургалу о митингах

Московский Комсомолец03:20

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русскомвчера в 14:55
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
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Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, мы заработаем очки в Венгрии

F1news.ru 05:53
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
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Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Газета.Ru 07:44
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Общество

Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой

В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива.
Piter.tv 12:42
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Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 13:14
Шоу-бизнес

Дана Борисова восхитила фанатов честным фото в купальнике

Подписчики сразу обратили внимание на то, что в отличие от большинства инста-див прежде чем опубликовать фото Дана Борисова не использовала фотошоп, поэтому на фотографии прекрасно видно, что у телеведущей хоть и хорошая, но далеко не идеальная фигура: на ножках заметен целлюлит, а на животе излишки жирка.
Uznayvse.ru вчера в 14:14
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Футбол

«ПСЖ» выставил условия «Барселоне» по осуществлению покупки Неймара

"Пари Сен-Жермен" выставил условия каталонской "Барселоне" по осуществлению покупки бразильского нападающего Неймара.
Газета.Ru 08:43
Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
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Авто

Mercedes официально представил AMG GT Black Series

Пакет Black Series предусматривает установку адаптивной системы демпфирования и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Car.ru 08:58
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Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Происшествия

Следствие попросило арестовать новых фигурантов дела Абызова

РБК 13:04
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Происшествия

СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске

«По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:54
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Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
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Финансы

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
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Политика

Китай введет санкции против ряда граждан США из-за указа по Гонконгу

Власти Китая намерены ввести санкции в отношении ряда граждан США и американских организаций в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
Известия вчера в 23:01
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Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Piter.tv 07:05
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Политика

Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами

Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
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Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Гаджеты

Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро

Megaobzor.com 11:53
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Происшествия

Пенсионерка избила развратников доской в Ставрополье

Местная жительница, заметив, что в кустах под окнам многоэтажного жилого дома два человека занимаются любовью, взяла в руки доску, подошла к ним и начала избивать их.
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Общество

Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге

В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 13:06
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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Происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

РИА Новости 10:50
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В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

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Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
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«Авангард» подписал контракт с форвардом Комаровым на год

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