Коронавирус
Московский КомсомолецВ Хабаровске летние каникулы в школах объявят в апреле
Власти Хабаровска решили отпустить на летние каникулы всех школьников с первого по седьмой класс уже в апреле.
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Учеников первых-восьмых классов хабаровских школ досрочно отправят на каникулы
Общественное телевидение России03:46
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Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
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В Курской области шесть человек заболели коронавирусом
В Курской области появились шесть новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили на официальной странице портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в соцсети Вконтакте.
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Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Шоу-бизнес
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СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
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Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии
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В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга утвердили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции и их размер.
Общество
Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ
Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
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Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Общество
Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе
По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22
Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Общество
Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве
В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»
Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
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В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»
Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчиненной
Шоу-бизнес
Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника
Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
Здоровье
У двоих заболевших коронавирусом тюменцев ухудшилось состояние
В Тюмени у двоих за заболевших коронавирусом пациентов в течение ночи ухудшилось состояние — на фоне развившейся пневмонии их перевели на аппараты искусственной вентиляции легких.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Происшествия
У кассира Белорусского вокзала выявили коронавирус
У кассира Белорусского вокзала, выявили коронавирус, сотрудницу отправили на карантин, помещения касс дезинфицировали, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).