Власти Хабаровска решили отпустить на летние каникулы всех школьников с первого по седьмой класс уже в апреле.

В Хабаровске летние каникулы в школах объявят в апреле

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