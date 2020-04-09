Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Хабаровске летние каникулы в школах объявят в апреле

Власти Хабаровска решили отпустить на летние каникулы всех школьников с первого по седьмой класс уже в апреле.
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Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно

Хабаровский край сегодня02:30

Ученики 1–7 классов в Хабаровском крае поэтапно уйдут на каникулы

РИА Новости03:05

Минобр Хабаровского края: В двух районах края дети могут отучиться очно и весь учебный год

AmurMedia.ru03:57

Учеников первых-восьмых классов хабаровских школ досрочно отправят на каникулы

Общественное телевидение России03:46

Хабаровские школьники уйдут на летние каникулы уже в апреле

Российская газета01:54

Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы

Transsibinfo00:56

Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы

PROkhab.ru00:33
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Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами

Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
BFM.ru вчера в 07:15
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В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
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В Курской области шесть человек заболели коронавирусом

В Курской области появились шесть новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили на официальной странице портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ в соцсети Вконтакте.
АиФ - Черноземье вчера в 04:49
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

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RT на русском вчера в 07:31
Общество

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Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
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Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией

Газета Metro вчера в 14:21
Общество

Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
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Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
RT на русском 03:27
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Касильяс рассказал о пережитом инфаркте

Бывший испанский голкипер Икер Касильяс в своем Инстаграме рассказал о пережитом инфаркте, когда он выступал за «Порту».Я очень сильно испугался.
Soccer.ru 02:21
Армия и оружие

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга утвердили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции и их размер.
Мегаполис онлайн 02:39
Общество

Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
REGNUM 04:04
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Общество

Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе

По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Клопс 01:36
Общество

Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22

Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Коммерсантъ Уфа 03:19
Общество

Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»

Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
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Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»

Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.
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Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчиненной

Пятый канал вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
WomanHit.ru вчера в 09:32
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У двоих заболевших коронавирусом тюменцев ухудшилось состояние

В Тюмени у двоих за заболевших коронавирусом пациентов в течение ночи ухудшилось состояние — на фоне развившейся пневмонии их перевели на аппараты искусственной вентиляции легких.
URA.Ru 01:35
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

ИА Красная Весна 02:27
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В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
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Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 01:47
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
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У кассира Белорусского вокзала выявили коронавирус

У кассира Белорусского вокзала, выявили коронавирус, сотрудницу отправили на карантин, помещения касс дезинфицировали, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
РИА Новости 04:09
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