Общество

Газета.RuГазета.RuВ Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города. Согласно имеющимся данным, эвакуированы 35 детских садов.
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