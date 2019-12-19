Общество
Газета.RuВ Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования
Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города. Согласно имеющимся данным, эвакуированы 35 детских садов.
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Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Происшествия
Штормовой ветер опрокинул новогодние елки в Петербурге
Сильный ветер повалил различные сооружения в Петербурге, в том числе новогодние елки.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Политика
Республики Донбасса и Украина не договорились по обмену пленными
Кобцева посетовала на то, что из-за срыва Киева договоренностей, не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой.
Происшествия
В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
«Яндекс» рассказал, чем интересовались россияне в 2019 году
"Яндекс" составил рейтинг популярных запросов россиян в Сети за 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании.
Экономика
Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол
Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги
Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов
Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
Европарламент подготовил проект резолюции, в которой применил расширительное трактование условий для снятия европейских санкций с России.
Политика
Госдума закрывает осеннюю сессию
Сегодня, 18 декабря, Госдума проведет завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов
Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Общество
Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора
Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Авто
Названы самые популярные в России «трехлетние» автомобили
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Авто
Названа дата премьеры нового Cadillac Escalade
Стало известно, что официальная презентация нового поколения премиального внедорожника Cadillac Escalade состоится 4 февраля 2020 г. Кроме того, подтвердились данные о том, что автомобиль создан на базе платформы T1XX от пикапа Chevrolet Silverado.
Общество
Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму
Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Гаджеты
NVIDIA представила решение для будущих беспилотных автомобилей и ИИ
Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA заявил, что создание безопасного беспилотного автомобиля является самой важной задачей на сегодня.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Космос